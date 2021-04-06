Berfu Yenenler'den güldüren paylaşım: Mutlu aile fotoğrafı!
Bir çok ünlü isim daha iyi görünmek için photoshop'a başvuruyor... İşte ünlülerin dikkatli gözlerden kaçmayan photoshop oyunları...
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Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olma sevinci yaşayan Berfu Yenenler'den esprili bir paylaşım geldi. Yenenler, çocuklarının yüzünü eşinin yüzüyle değiştirdi!
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Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya geldi. Anne Berfu Yenenler oğlunun fotoğrafını paylaşıp "Evde artık 3 Eser olacak. Orijinal Eser, Kıvırcık Emmi Eser, Küçük Emmi Eser" notuyla güldüren bir paylaşıma imza atmıştı.
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Berfu Yenenler çocuklarının babalarına olan benzerliğini ti'ye almaya devam ediyor. En son photoshop uygulamasıyla çocuklarının yüzünü eşinin yüzüyle değiştiren Yenenler, bu karenin altına 'Mutlu aile fotoğrafı' mesajını düştü. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Bir çok ünlü isim daha iyi görünmek için photoshop'a başvuruyor... İşte ünlülerin dikkatli gözlerden kaçmayan photoshop oyunları...
FOTOĞRAF: INSTAGRAM
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Fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara yanıt verdi.
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Bacaklarındaki kaslar için 'photoshop' yorumu yapılan Şıkel, "Bacak kasımı shop zannedenler olması beni üzer" yazılı yeni bir paylaşım yaptı.
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SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Instagram fenomeni Duygu Özaslan tatile çıktı. Özaslan'ın havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.
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BENİM KİLOLU HALİM BİLE...
Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz fotoğraflarına yorum yağdı. Özaslan, kendisini eleştirenlere "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" sözleriyle yanıt verdi.
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KİLO ALMASI SORUN DEĞİL...
Bir Twitter kullanıcısı durumu "Olay Duygu Özaslan’ın kilo almış olması değil, olay şuan olduğu halini kabullenip sevmek yerine kendi görmek istediği hali yansıtmak, insanları kandırmak. İnsanlar lanse edilen “mükemmel” vücutları görüp kendini sorguluyor, aç bırakıyor, sağlığını kaybediyor..." diyerek eleştirdi. Bu yoruma beğeni yağdı.
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BLUMIA NERVOZA OLDUM
Duygu Özaslan, daha sonra yaptığı açıklamada "Blumia Nervoza oldum, iyileşince paylaşacaktım sizinle " dedi.
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MERDİVENİ YAMULTTU
Şu sıralar Bozcaada'da tatil yapan Özlem Yıldız, plaj fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Fotoğrafı kusursuz hale getirmek için photoshop yapan Yıldız, merdivenleri yamultunca sosyal medyanın diline düştü.
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Özlem Yıldız, daha önce de Demet Akalın ile fotoğrafına yaptığı photoshop ile olay yaratmıştı.
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Bir süredir diyet uygulayan ve düzenli spor yapan Helin Avşar'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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ÇOK ZAYIFLADIN!
Bazı kullanıcılar Helin Avşar'a "çok zayıfladın kilo al" dedi, bazıları ise "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı. Helin Avşar'ın uzayan boyu da dikkatlerden kaçmadı...
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BELİ İNCELDİ
Yılın büyük kısmını yurtdışında geçiren Eda Taşpınar, Türkiye'ye döndü. Eda Taşpınar sosyal medya hesabından ev pozu paylaştı. Taşpınar'ın fotoğrafındaki detay dikkat çekti...
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BELİ İNCELDİ!
Eda Taşpınar'ın "Uyanmanın yolu... Çok güzel bir gün" notu ile yayınladığı fotoğrafta photoshop'la incelen beli dikkatli gözlerden kaçmadı.
Eda Taşpınar'ın fotoğrafına 1 saatte 5 bin beğeni geldi.
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FOTOĞRAFIM ORİJİNAL
Oyuncu Naz Elmas'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı olay oldu. Kalçasını küçültmek isteyen Elmas, vücut yapısıyla öyle bir oynadı ki ortaya garip bir görüntü çıktı.
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Gelen yorumlar üzerine fotoğrafı sayfasından kaldıran Naz Elmas “Asla photoshop yapmadım” dedi. Görüntünün orijinal olduğunu iddia etti.
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ABLA GERÇEKTEN SEN MİSİN?
Safiye Soyman geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette çekilen fotoğrafına öyle bir photoshop uyguladı ki görenler tanıyamadı. Sayfasına yüklediği fotoğraf için takipçileri “Abla gerçekten sen misin, bu kim?” diye sordu. Soyman “Benim ayol” diye cevap verdi.
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Demet Akalın, sosyal medya hesabından Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününde çekilen bir karesini paylaştı.
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Belini photoshop ile incelttiği görülen ve kolunu yamultan Akalın, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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Açıklama geldi
Bir anda gündem olan fotoğrafın ardından Demet Akalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fotoğrafının üzerinde oynandığını kabul eden ünlü şarkıcı, ‘Özlem illa düzelteyim’ dedi. Ben ‘dur abla boş ver derken! Elini!!! Bu ne!’ mesajını paylaştı.
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Ayvalık’ta tatil yapan Müjde Uzman’ın paylaşımı olay oldu.
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Ünlü oyuncu göbeğine photoshop yapıp fazlalıklarından kurtulma çalışırken bikinisi üzerinde fazla oynayınca kendini ele verdi.
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Yanlışlıkla göbek kısmını bikinisiyle kapatan ünlü oyuncunun bu fotoğrafı dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.
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Ebru Şallı, mayolu fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Şallı'nın fotoğraflarında incelen beli ve uzayan bacakları dikkatlerden kaçmadı.
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Takipçileri fotoğrafların altına "Bacak uzatma fazla kaçmış" yorumunu yaptılar.
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Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Instagram'da yapılan photoshop hilelerine paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.
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"Bu fotoğrafı telefondaki fotoşop uygulamalarından biriyle 5 dakikada falan bu hale getirdim, ikinci fotoğraf onun orijinali... Instagram’da gördüğümüz o güzel kadın bile aslında o gördüğümüz kadın olmuyor çoğunlukla."
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"Gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uymaya çalışırken kendimizi sevmeyi unutuyoruz bazen, o sevginin önemini hem kendime hem de size hatırlatmak istedim, naçizane... (Fark yok ya da çok az fark var demişsiniz, bu yapılan müdahaleler işte tam da fark yok gibi hissettiriyor bize, ama aslında o küçük farklar bizde gerçeküstü güzellik algısını yaratıyor. “Her halinle güzelsin.” demişsiniz ya, işte o hepimiziz.)"
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Özge Ulusoy, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Saadiyat Adası'na tatile gitti.
INSTAGRAM
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Ünlü manken Özge Ulusoy, Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatile gitti. Sosyal medya hesabından birbirinden renkli kareleri paylaşan Ulusoy'un son fotoğrafı olay oldu.
INSTAGRAM
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Bikinili pozunu paylaşan Ulusoy'un karın bölgesinde oluşan deformasyon takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ulusoy'un verdiği pozdan dolayı böyle bir görüntü olduğunu savunurken, bazıları da 'aşırı zayıfladığı için vücudunda bozulma meydana gelmiş' yorumunda bulundu.
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Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Ezgi Mola'nın son paylaşımıyla olay oldu.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Sevilen oyuncu Ezgi Mola 'fotoğraflarında photoshop uygulaması kullanıyorsun' diyen takipçilerine esprili bir pozla cevap verdi.
Fotoğrafın orijinal halini ve photoshop'lu halini birlikte yayınlayan ünlü oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü.
Hayranları da 'Ezgi Hanım photoshop’u fazla kaçırmışsınız' esprileriyle ünlü oyuncuya takıldı.
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2000'li yıllara damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Instagram sayfasından ilginç bir paylaşım yaptı.
Cemre, birçok ünlünün aksine photoshop yöntemiyle kendini şişmanlattı.
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Cemre Kemer, paylaşımının altına 'Hadi bakalım bundan sonra her fotoda fotoşopla şişmanlatacağım kendimi. Hadi gülelim biraz. Bunu neden yaptım bknz: Tüm fotolar ve yorumlarıma' notunu düştü.
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Photoshop'lu fotoğraf paylaşma modasına 'Öyle Bir geçer Zaman Ki' dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Güleç de uydu.
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Güleç, deniz kıyısında çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Ünlü oyuncu fotoğrafını paylaşmadan önce belini inceltti, vücuduna üçgen bir görünüm kazandırdı. Güleç'in fotoğrafını yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı!
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Pilates eğitmeni sevgilisi Ceren Kahyaoğlu ile Bodrum'da tatil yapan Celil Nalçakan, fazla kilolarıyla ilgili yapılan eleştirilere esprili bir yanıt verdi.
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Instagram'da photoshop'lu fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına şu notu düştü:
"Sabah çıkan haberlere çok üzülüp, saatlerce pilates yaptık ve amacımıza ulaştık! Ah be abiler, şişman olsan ne olur zayıf olsan ne olur? İyi insan olalım yeter. Buradan, bu vesileyle pilates eğitmeni ve photoshop uzmanı sevgilime sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum"