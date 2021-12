Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den çocukları ile yeni yıl pozu

Derin dekolte

Defne Samyeli, Alem dergisinin düzenlediği özel gecede sahneye çıktı. Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ta gerçekleşen organizasyonda Samyeli, Tuvana Büyükçınar imzalı derin göğüs dekolteli kostümüyle de dikkat çekti. Sosyal medyada Samyeli’nin bu iddialı kostümünü görenler, şarkıcıyı kendisinden 25 yaş küçük olan oyuncu Melis Sezen’le kıyasladı. Sezen de “47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nde giydiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle ilgi odağı olmuştu.