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Hayat
Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 13:32 | 

Berfu Yenenler kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in hayatı

Eser Yenenler ile olan evliliği dolayısıyla magazin gündeminde kalan Berfu Yenenler, vatandaşların merak ettiği isim olarak dikkat çekiyor. Evlenmeden önceki soyadı Yıldız olan genç isim, şu günlerde merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Berfu Yenenler kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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"Berfu Yenenler kimdir?" sorusu vatandaşların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. İşte, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in hayatı...
2BERFU YENENLER KİMDİR

BERFU YENENLER KİMDİR?

1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürürken katıldığı güzellik yarışmasıyla gündeme geldi.

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan Berfu Yılmaz, 4. güzel olarak dereceye girdi.

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Berfu Yenenler, 2015 yılındaki Miss International yarışmasında da Türkiye'yi temsil etti. 2017’de aşk yaşamaya başladığı Eser Yenenler'den 2019 şubat ayında evlilik teklifi aldı.

Ünlü çiftin iki çocuğu bulunuyor.

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