Berfu Yenenler: İyi ki birbirimizi bulduk! Sana çok aşığım...

"Hayatımın aşkı! Sen tanıdığım en iyi kalpli, en sevecen, en güçlü, en yetenekli insansın... Ne mutlu bana ki aşık olduğum insan hem hayat arkadaşım oldu, hem hayattaki yol gösterenim öğretmenim oldu... Senden öğrenecek çok şeyim ve seni sevmeye doyamayacağım mıncık mıncık edeceğim daha çok zamanım var! Biliyorum birinin ruh eşini bulması çok zor ve biz çok şanslıyız hayatım boyunca bu şansı yaşayabildiğime şükredeceğim ♥️ Her günümüz için, ailemiz için, senden öğrendiklerim için, ikimiz için çok teşekkür ederim canım kocam. İyi ki birbirimizi bulduk! Sana çok aşığım... Gülmekten karnımıza ağrılar girdiği nice yıllarımız olsun"