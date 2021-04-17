Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'den üçüncü çocuk açıklaması
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
O soruya yanıt
Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler önceki gün oğulları Kuzey’i Etiler’deki bir oyun okulundan alırken görüntülendi. Eser Yenenler, “Kuzey’i haftada bir buraya getiriyoruz. Pandemide çocuk yalnız kaldı” dedi. Berfu Yenenler de ikinci çocukları Mete’nin uslu bir bebek olduğunu söyledi: “Mete gayet uslu ve iyi. Kuzey gibi değil. Ama Kuzey de çok mutlu. Kardeşler arasında beklediğimiz kıskançlığı yaşamadık. Bebeklik fotoğraflarımıza baktığımızda Kuzey bana benziyor ama kimse inanmıyor.” Muhabirlerin “Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna Berfu Yenenler, “Şu an böyle iyiyiz” cevabını verdi. (Sayit DURMAZ)
2
Açıklamayı zaten yaptım
Serenay Sarıkaya önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Sık sık geldiği estetik kliniğinden çıkarken objektife yansıyan oyuncu, karşısında muhabirleri görünce şaşırdı. İş insanı Haldun Demirhisar’la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Sarıkaya, soruları “Ben gerekli açıklamayı zaten yaptım” diyerek yanıtsız bıraktı. Ünlü oyuncu, aşk dedikodularını “Haberlerde bahsedilen kişi arkadaşımdır” diyerek yalanlamıştı. (Cenker TEZEL)
3
Düğün 2022’de
Sevgilisi İsmail Berhan’dan evlenme teklifi alan Öykü Çelik, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Berhan’ın yalı dairesinden çıkıp kuaförünün yolunu tutan oyuncu, soru sormak için yanına gelen muhabirlere, “İki gündür beraberiz zaten, ne konuşacağız” diye takıldı. Çelik, ne zaman evleneceği sorulunca “Önümüzdeki sene” dedi. (Deniz BOY)
4
Hemşireleri güldürdü
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın koronavirüs aşısı yaptırdı, o an çekilen videosunu da Instagram sayfasında paylaştı.Aşı yapılırken acı dolu bir ifadeyle “Allah’ım bu neymiş ya böyle!” diyen Yalçın, hemşireleri güldürdü. O görüntüler sosyal medyada da ilgi topladı.
5
Ama mutluyuz
Çağla Şıkel, evinin mutfağını yeniledi. Ünlü model, temizlik sonrası çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Şıkel, köpeğiyle verdiği bir pozun altına, “Yorulduk ama mutluyuz” notunu yazdı.
6
Hoş gel oğlumuz
Oyuncu Onur Atilla, eşi Sinem Ayyıldız’ın ikinci oğullarına hamile olduğunu duyurdu. Atilla, eşiyle çekilmiş bir fotoğrafını şu notla paylaştı: “Hoş gel oğlumuz, sağlıkla gel Kemal’imizin kardeşi...”
7
Mehmet Ali Erbil beni onurlandırdı
Tuğba Yurt önceki gün annesiyle Nişantaşı Amerikan Hastanesi’nden çıkarken objektife yansıdı. Şarkıcı, “Annem Covid-19 aşısı oldu” dedi. Yurt, yeni single’ı “Benim O” hakkında ise şunları söyledi: “Şarkımın başarıyı yakalayacağından şüphem yoktu. Mehmet Ali Erbil’in ‘Beni o şarkıyla uğurlayın’ demesi beni onurlandı. Allah ona uzun, sağlıklı ömürler versin. Ben şarkı söylemeye, o insanları güldürmeye devam etsin.” (Sayit DURMAZ)
8
Babasının kızı
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu babasının izinden giderek geçtiğimiz yıl golf dersleri almaya başlamıştı. Kaya Çilingiroğlu, kızının golf sahasındaki bir karesini kalp emojisi ile sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu Hülya Avşar da fotoğrafı beğenmeyi ihmal etmedi. Çilingiroğlu’nun takipçileri “babasının kızı” yorumları yaptı.
9
Lea her şeyim
Televizyon yapımcısı Şafak Karaman önceki gün kızı Lea’yla Cihangir’de görüntülendi. Karaman, “Kızım Lea her şeyim. Günümün çoğunu onunla geçiriyorum. Bana çok şey kattı. Baba-kız bol bol vakit geçiriyoruz” dedi. (Sayit DURMAZ)