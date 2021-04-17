Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'den üçüncü çocuk açıklaması

O soruya yanıt Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler önceki gün oğulları Kuzey’i Etiler’deki bir oyun okulundan alırken görüntülendi. Eser Yenenler, “Kuzey’i haftada bir buraya getiriyoruz. Pandemide çocuk yalnız kaldı” dedi. Berfu Yenenler de ikinci çocukları Mete’nin uslu bir bebek olduğunu söyledi: “Mete gayet uslu ve iyi. Kuzey gibi değil. Ama Kuzey de çok mutlu. Kardeşler arasında beklediğimiz kıskançlığı yaşamadık. Bebeklik fotoğraflarımıza baktığımızda Kuzey bana benziyor ama kimse inanmıyor.” Muhabirlerin “Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna Berfu Yenenler, “Şu an böyle iyiyiz” cevabını verdi. (Sayit DURMAZ)