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Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 08:49, /

Berfu Yenenler: Heybetli bir erkeksin, bu hoşuma gidiyor!

Eser Yenenler’in TV’den internete taşıdığı ‘Ev Yapımı Show’a konuk olan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler’e “Kilo verip acayip kaslı bir adam olmanı istemem” dedi ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Eser Yenenler geçen pazar oğlu Kuzey’in annesi Berfu Yenenler’in YouTube kanalının ilk konuğu olmuştu. Dün de eşi, iade-i ziyarette bulundu!

2Heybetli bir erkeksin, bu hoşuma gidiyor

"Heybetli bir erkeksin, bu hoşuma gidiyor"

Eser Yenenler’in TV’den internete taşıdığı ‘Ev Yapımı Show’da çarpıcı açıklamalar yaptı. Eser Yenenler’in sevdiği özellikleri şöyle sıraladı: “Heybetli bir erkeksin, bu hoşuma gidiyor. Dürüstsün. İyi niyetlisin ve çocuk ruhlusun.”

3Evde çok ses yapıyorsun

'Evde çok ses yapıyorsun'

Berfu Yenenler içini dökmeyi de ihmal etmedi: “Sende en sinir olduğum şey; aşırı naiflikten kırılacak olman. O kadarına gerek yok. Kıyamet kopsa yatabiliyorsun. Aç ya da tok, stresli veya mutlu fark etmiyor. Evde çok dağınıksın. Kuzey uyurken çok ses yapıyorsun, kapıları çarparak kapatıyorsun. Yaşlandığında kesin huysuz olacaksın.”

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