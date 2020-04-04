Berfu Yenenler: Heybetli bir erkeksin, bu hoşuma gidiyor!

'Evde çok ses yapıyorsun' Berfu Yenenler içini dökmeyi de ihmal etmedi: “Sende en sinir olduğum şey; aşırı naiflikten kırılacak olman. O kadarına gerek yok. Kıyamet kopsa yatabiliyorsun. Aç ya da tok, stresli veya mutlu fark etmiyor. Evde çok dağınıksın. Kuzey uyurken çok ses yapıyorsun, kapıları çarparak kapatıyorsun. Yaşlandığında kesin huysuz olacaksın.”