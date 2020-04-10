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Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 11:06,

Berfu Yenenler düğünün perde arkasını anlattı: İlk saatler rezaletti!

Geçtiğimiz haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler, Youtube kanalında düğünün perde arkasını anlattı.

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1SADE BİR TÖREN...

'SADE BİR TÖREN...'

İkimizin de istediği tek şey, sade bir olay olmasıydı. Aileler bu işin içine girince pek de öyle olmuyor. Annem bir ara 'Eser'e bohça yapalım mı' diyordu.

2EV KONFERANS SALONU GİBİYDİ

'EV KONFERANS SALONU GİBİYDİ'

Eser, ailesiyle birlikte beni istemeye geldi. Babam birden Manas destanını okumaya başladı. Abartısız 15 dakika falan konuştu. Ev isteme ortamından ziyade, konferans salonuna dönüştü.

330 TANE KAHVE YAPTIM

'30 TANE KAHVE YAPTIM'

Eser hayatında ilk defa gömlek giymiş olabilir. Terden üstüne yapışmıştı gömlek. Liseli çocuklar gibiydi. 30 kişi vardı evde ve ben 30 kişiye kahve yapıp, tek tek dağıttım.

4KİLYOSA KARAR VERDİK

'KİLYOS'A KARAR VERDİK'

Düğünü 3 ay sonra yapma kararı aldık. Ben denizli kumsallı bir yer istiyordum, Eser de çimenli bir yer istiyordu. 2 tane yere baktık. İkisi de Kilyos'taydı ve birini seçtik. Tembellikten organizasyon şirketi bile aramadık. Çünkü her şeyin hallolacağını düşünüyorduk.

5SADECE ATLIKARINCA İSTEDİM

'SADECE ATLIKARINCA İSTEDİM'

3 ay boyunca bir daha asla düğün yerine gitmedik. Gelinlik için ise sadece 1 kez gittim. Annemler benden 58 kat daha paniklerdi. Ben sadece düğün yerinde bir atlıkarınca olsun istedim. Tek istediğim şey buydu! Nasıl bir piyasa varsa adam bizden acayip bir fiyat istedi. Neyse ki ikna ettik. Düğüne 2 gün kala adamı aradık ve asla ulaşamadık. Eser'i engellemiş. Bu isteğim de çöp oldu.

6GELİNLİK BEBATTI

'GELİNLİK BEBATTI'

Gelinlik asla istediğim gibi olmadı. Kötü bir gelinlik diyemeyeceğim ama berbat diyebilirim. Hiç içime sinmeyen bir şey oldu. 2 gelinlik ve 1 tane after elbisesi istemiştim. Hiçbiri istediğim gibi olmadı.

7KEÇELİ KALEMLE YAZILMIŞ

'KEÇELİ KALEMLE YAZILMIŞ'

Kumsal olduğu için spor ayakkabı giymeye karar vermiştik. Bir tasarımcıya ayakkabıları gönderdik. Üzerinde Mr. Yenenler, Mrs. Yenenler tarzı bir şey yazacak. Düğünden bir gün önce ayakkabılar bize geldi ve adam keçeli kalemle yazmış!

8KADINLA TARTIŞACAĞIMI ANLADIM

'KADINLA TARTIŞACAĞIMI ANLADIM'

Organizatör kadınla buluştum. Sanki ona hiç istediklerimi söylememişim, örnek fotoğraf atmamışım gibi bana bir sürü şey göstermeye başladı. Baktım ki bu kadınla tartışacağım, bir daha buluşmadım.

9MEKAN AQUA PARK GİBİYDİ

'MEKAN AQUA PARK GİBİYDİ'

Bize düğünün yapılacağı kumsalın kapatılacağı söylenmişti. Saat 11.00 gibi mekana gittik. Plajda bikinisiyle koşup denize atlayan insanlar vardı. Mekan aqua parka dönmüş. Herkes masaların üstüne zıplıyor.

10NİKAH MEMURU GELMEDİ

'NİKAH MEMURU GELMEDİ'

Nikah memurumuz nikaha gelmedi. Asıl korkunç olan oydu. Uzun bir yerden yürüdük, nikahın kıyılacağı yere geldik adam yok. Herkes bize bakıyor, biz herkese bakıyoruz. Sonra memur geldi, ufak şakalar falan filan...

11İKİNCİ GELİNLİK SAÇMALIK

'İKİNCİ GELİNLİK SAÇMALIK'

Nikahtan sonra gelinlik değiştirmeye gittim. Gelinlik giymek dünyanın en zor şeyi, ben neden ikinci gelinlik saçmalığı yaptım bilmiyorum...

12150 KİŞİYİ ÖPTÜK

'150 KİŞİYİ ÖPTÜK'

Düğünde 150 kişi falan vardı ve biz hepsini tek tek öpüp altın topladık. Garsonlar ünlüleri görünce sadece onlara yemek götürmüşler. Diğer insanlar aç kalmış!

13İLK SAATLER REZALETTİ

'İLK SAATLER REZALETTİ'

Biz insanlar gitmeye başladıktan sonra sahile gitar, ateş keyfi yaparız diye düşünmüştük.Saat 00.00'da jandarma geldi. Düğünü bitirmek için. Şikayet gelmiş... Kilyos'ta! Etrafımız tamamen boş... Ev yok... Sahneyi kapattık, müziği kesmek zorunda kaldık. 2-3 saat daha masalarda oturduk ve düğün bitti! Eğlenceli bir düğün diyebiliriz ama bizim açımızdan ilk saatler kaos ve rezaletti.

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