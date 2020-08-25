Berfu Yenenler de modaya uydu... 'Saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var'
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, YouTube kanalı için video çekti. Tekipçilerini anne ve babasıyla tanıştıran Yenenler, sıfır makyaj kamera karşısına geçti. Videoda hazırlık sürecine de yer veren tescilli güzel "Farkettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır..." dedi. Yenenler'in videosuna yorum yağdı.
Oyuncu Büşra Develi 27 yaşına bastı. Develi, doğum gününü Instagram'da paylaştığı sıfır makyaj fotoğrafıyla kutladı.
Büşra Develi, fotoğrafın altına "Günaydın 27 notunu" düştü.
Şendil'in beğeni yağan fotoğrafında dudaklarındaki şişlik dikkat çekti. Takipçileri ünlü oyuncuya 'dudaklarınıza ne oldu?' diye sordu...
Sıfır makyaj Aslı Enver fotoğrafın altına "Ne güzel demiş canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu düştü...
Yeni sezonda “Seni Çok Bekleyeceğim” adlı dizide rol alması beklenen Burcu Özberk, tekne tatili yapıyor. Oyuncu, makyajsız çektiği tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.
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