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Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 12:58 | 

Berfu Yenenler bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı: Burnu yine sana benziyor kocam tebrikler

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, Mete adını vereceği bebeğinin ultrason görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yenenler, ultrason görüntülerinde bebeğini eşi Eser Yenenler'e benzetti: Burnu yine sana benziyor kocam tebrikler!

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2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler ve oyuncu Eser Yenenler, 2019 yılında dünya evine girmişti. Çift, aynı sene ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına aldı.

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Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Berfu Yenenler, bebeğinin ultrason görüntülerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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"YÜZÜNÜ GÖSTERDİ" Yenenler, paylaşımına;'Ah Mete Emmi güzel yüzünü bugün gösterdi. Burnu yine sana benziyor kocam tebrikler... Tombik burun ve yanak görenler yorumlarda buluşalım. Bu arada sonuncu fotoğrafta gülmesi siz de gördünüz değil mi?' notunu düştü.

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Kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Berfu Yenenler'in paylaşımına Hazal Kaya, Bengü, Özlem Ada Şahin gibi ünlü isimler "Maşallah" yorumunda bulundu.

5DAHA ÖNCE DE PAYLAŞMIŞTI
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DAHA ÖNCE DE PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan hamileliğinde altıncı altıncı ayı geride bırakan Yenenler, daha önce de ultrason görüntüsünü yayınlamıştı.

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Berfu Yenenşer, eşi Eser Yenenler ile bu karesine "Mete emmi... Belki biraz yüzünü gösterirsin dedik, tombik parmaklarını gösterdin hatta baban orta parmak gösterdiğini iddia ediyor. Umarım öyle değildir yavrum" notunu düşmüştü.

7AŞI BULUNANA KADAR ÇOCUK YAPACAĞIZ
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"AŞI BULUNANA KADAR ÇOCUK YAPACAĞIZ"

Ünlü çiftten Eser Yenenler, geçtiğimiz haftalarda bir ödül töreninde ilginç pandemi yorumuyla gündeme gelmişti.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, "Pandemi devam ederse aşı bulunana kadar her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Tavsiye ederiz yani bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var, yalnız değiliz” diyerek herkesi kahkahaya boğmuştu.

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