Berfu Yenenler bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı: Burnu yine sana benziyor kocam tebrikler

"AŞI BULUNANA KADAR ÇOCUK YAPACAĞIZ" Ünlü çiftten Eser Yenenler, geçtiğimiz haftalarda bir ödül töreninde ilginç pandemi yorumuyla gündeme gelmişti.



İkinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, "Pandemi devam ederse aşı bulunana kadar her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Tavsiye ederiz yani bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var, yalnız değiliz” diyerek herkesi kahkahaya boğmuştu.