Berfin Özek olayı nedir? Berfin Özek'in yüzüne asit döken sevgilisi Casim Ozan Çeltik ile evlenmesi çok konuşuldu
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek, 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Yüzüne asit döken Casim Ozan Çeltik ile evlenen Berfin Özek, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olurken olayın geçmişi de yeniden gündeme geldi. Peki,
İlçeye bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019'da dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ancak genç kızın yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.
Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.