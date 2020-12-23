Beren Saat’in kafa karıştıran sözleri

Kelebek yazarı Savaş Özbey, Beren Saat'in “Hayat bize hep birbirimiz üzerinden madalyonun öteki yüzünü deneyimleme fırsatı verdi. Sen daha erken aile tercihinde bulundun, ben hep kariyer tercihinde bulundum.” sözlerini köşesine taşıdı...
Eski dostu Belçim Bilgin için “biz birbirimizi öyle tamamlayan dostlarız ki sende olmayan bende, bende olmayan sende var” anlamına gelecek, çok güzel bir söz söyledi. Ama düşününce bir anlamı daha var...
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15 yıllık sıkı dostlar Beren Saat ile Belçim Bilgin, Magnet Quarterly dergisi için birbiriyle röportaj yaptı.Çok güzel de pozları var.
İki insan arasında gerçek hayattan bir duruşu, onların bir aradaykenki renklerini, iklimlerini görebiliyorsunuz.
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Bir çekim ya da klip falan için birbirini hiç tanımayan iki modelin bir araya gelmesindense bu çok daha sıcak.
Sadece röportajın bir yerinde Beren’in Belçim’e söylediği bir şey var. Ona biraz takıldım.
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Diyor ki Beren: “Hayat bize hep birbirimiz üzerinden madalyonun öteki yüzünü deneyimleme fırsatı da verdi. Sen daha erken aile tercihinde bulundun, ben hep kariyer tercihinde bulundum. Madalyonun öbür yüzünü yaşasak ne deneyimlerdik tecrübesini hayat bize yaşatmış oldu.”
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İlk bakışta çok güzel bir laf. Yani biz öyle birbirini tamamlayan dostlarız ki sende olmayan bende, bende olmayan sende var.Ama aynı şekilde biraz şu anlamı da taşıyor mu:
“Ben aileyi senin üzerinden deneyimledim. Çünkü sen bunu tercih ettin. Sen de kariyeri benim üzerimden. Çünkü ben bunu tercih ettim.”
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Beren Saat eski dostundan daha ünlü olabilir. Ama birini diğerine üstün tutmak haksızlık olur.
Sonuçta bir sıra üstte, iki sıra altta ikisi de aynı ligin oyuncusu. Biri 37, diğeri 36 yaşında. Yine birer yıl arayla başlamışlar profesyonel anlamda ilk işlerine.
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Başarılı diziler, filmler, başroller... Hâlâ öyle. Hatta şöyle bir internet taradığınızda son birkaç yılda Belçim Bilgin daha bile çalışkan sayılabilir. Yani niçin hem aileyi hem kariyeri seçmemiş olsun ki?
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Bence yanlış bir şey söylemiş oldu Beren Saat bu şekilde. Doğrusu ne olabilirdi peki bu sözün? Sen aileyi tercih ettin, ben... Tutkuyu?