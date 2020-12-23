Beren Saat’in kafa karıştıran sözleri

İlk bakışta çok güzel bir laf. Yani biz öyle birbirini tamamlayan dostlarız ki sende olmayan bende, bende olmayan sende var.Ama aynı şekilde biraz şu anlamı da taşıyor mu:



“Ben aileyi senin üzerinden deneyimledim. Çünkü sen bunu tercih ettin. Sen de kariyeri benim üzerimden. Çünkü ben bunu tercih ettim.”