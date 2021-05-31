Beren Saat ve Kenan Doğulu tatilde!

Bir dergi çekimi için Bodrum’a giden Beren Saat ve Kenan Doğulu önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran ünlü çifte yakın dostları Belçim Bilgin de eşlik etti.
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1
KEYİFLER YERİNDE
Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti önceki gün bir dergi çekimi için geldikleri Bodrum Voyage Otel’in sahilinde görüntülendi.
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Çekim öncesi görüntülenen ünlü çift gün boyu deniz ve güneşin keyfini sürdü. Saat ve Doğulu’ya aynı otelde tatil yapan yakın dostları Belçim Bilgin de eşlik etti.
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FİT BEREN
Sıcaktan bunalan çift, denize girerek ferahladı. Kenan Doğulu, kısa mesafe yüzdükten sonra sahile döndü.
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Beren Saat ise arkadaşıyla açıklara kadar gitti. Arkadaş grubunun eğlenceli hali objektife yansıdı.
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Fit ve keyifli hali dikkat çeken ünlü oyuncu meraklı bakışlara aldırmadı.