MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBeren Saat ve Kenan Doğulu tatilde!
GeriMagazin Beren Saat ve Kenan Doğulu tatilde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 - 07:49 | 

Beren Saat ve Kenan Doğulu tatilde!

Bir dergi çekimi için Bodrum’a giden Beren Saat ve Kenan Doğulu önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran ünlü çifte yakın dostları Belçim Bilgin de eşlik etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1KEYİFLER YERİNDE

KEYİFLER YERİNDE

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti önceki gün bir dergi çekimi için geldikleri Bodrum Voyage Otel’in sahilinde görüntülendi.

2

Çekim öncesi görüntülenen ünlü çift gün boyu deniz ve güneşin keyfini sürdü. Saat ve Doğulu’ya aynı otelde tatil yapan yakın dostları Belçim Bilgin de eşlik etti.

3FİT BEREN

FİT BEREN

Sıcaktan bunalan çift, denize girerek ferahladı. Kenan Doğulu, kısa mesafe yüzdükten sonra sahile döndü.

4

Beren Saat ise arkadaşıyla açıklara kadar gitti. Arkadaş grubunun eğlenceli hali objektife yansıdı.

5

Fit ve keyifli hali dikkat çeken ünlü oyuncu meraklı bakışlara aldırmadı.

6
7
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi