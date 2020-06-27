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Hürriyet
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Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 08:39,

Beren Saat ve Kenan Doğulu arasında neler oluyor? 'Sitem doğru adres yanlış'

Konser provasında görüntülenen Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’le ayrıldığı şeklindeki haberler nedeniyle basın mensuplarına sitem etti. Oysa o haberlerin çıkmasının nedeni, Saat’in sosyal medya paylaşımlarıydı.

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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Kenan Doğulu, Yenikapı’da gerçekleştireceği konser öncesi prova alanında görüntülendi. Gazetecileri karşısında görünce şaşıran Doğulu, eşi Beren Saat’le ayrıldığı yönünde çıkan haberlere sitem etti.

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Ünlü sanatçı, “Kardeşlerim, biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine, hiçbir zaman inanmayın. Lütfen, lütfen! Biz de yoruluyoruz, siz de yoruluyorsunuz. İnsanlar üzülüyor bu haberlere, lütfen” şeklinde yanıt verdi.

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Kenan Doğulu sitem etmekte haklı. Sadece sitemin adresi yanlış. Çünkü bu haberlerin yayılmasında en büyük etken kendi eşi.

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Beren Saat daha önce de Kenan Doğulu’yla ayrılmalarını, barışmalarını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla duyurmuştu. En son geçtiğimiz ay, Doğulu’nun 46’ncı doğum gününü yine kafaları karıştırıcı bir mesaj eşliğinde kutladı: “Beceremediğimiz evlilik olsun...”

5ÖZEL MESELELER
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ÖZEL MESELELER

Ünlü çift, haklarında çıkan haberlerden bu kadar rahatsız oluyorsa acaba birbirlerinin özel gün kutlamalarını, karşılıklı konuşacakları özel meseleleri sosyal medya üzerinden değil de WhatsApp ya da SMS yoluyla mı yapsa?

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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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