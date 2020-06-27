Beren Saat ve Kenan Doğulu arasında neler oluyor? 'Sitem doğru adres yanlış'

Ünlü sanatçı, “Kardeşlerim, biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine, hiçbir zaman inanmayın. Lütfen, lütfen! Biz de yoruluyoruz, siz de yoruluyorsunuz. İnsanlar üzülüyor bu haberlere, lütfen” şeklinde yanıt verdi.