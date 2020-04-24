MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBeren Saat ve kayınvalidesi Serpil Doğulu arasındaki buzlar eridi mi?
GeriMagazin Beren Saat ve kayınvalidesi Serpil Doğulu arasındaki buzlar eridi mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 09:29,

Beren Saat ve kayınvalidesi Serpil Doğulu arasındaki buzlar eridi mi?

Eşi Kenan Doğulu ile yaşadıkları sorunları 6 ay önce aşan Beren Saat kayınvalidesi Serpil Doğulu ile olan sorunlarını da çözdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Neler olmuştu

Neler olmuştu?

Beren Saat 6 yıllık eşi Kenan Doğulu’nun ailesine karşı hep mesafeli bir duruş sergiledi. Gelin ve kayınvalide yalnızca doğum günü kutlamaları ve Kenan Doğulu konserlerinde aile pozunun içinde yer aldı.

2

İddiaya göre; aralarındaki mesafe 2017 yazında soğukluğa dönüştü. 2018’de neredeyse hiç bir araya gelmediler. Mart 2019’da ise Beren Saat ile Serpil Doğulu’nun, Kuruçeşme’deki bir markette tartıştıkları basına yansıdı.

3Kendileri bilir

'Kendileri bilir'

Çiftin geçen yıl yaşadığı 6 aylık ayrılık sırasında da Serpil Doğulu şu yorumu yapmıştı: Onlara karışmıyorum, kendileri bilir...

4

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre eşi Kenan Doğulu ile yaşadıkları sorunları 6 ay önce aşan Beren Saat kayınvalidesi Serpil Doğulu ile de buzları 1.5 ay önce eritti.

5Görüntülü arıyor

Görüntülü arıyor

Tarafları Kenan Doğulu bir araya getirdi. Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu’yu sık sık görüntülü arıyor. İhtiyaçları için market ve eczaneye sipariş veriyor. Ayrıca evde yaptığı ekmek çeşitlerini Serpil Doğulu’ya gönderiyor.

6
7

Huawei P40 Lite incelemesi

Huawei, bir yıldır beklenen P40 serisi telefonlarıyla tüketicilerin karşısına çıktı. Teknoloji devi, Türkiye'deki kullanıcıları da fazla bekletmeden yeni ürünlerini bir bir Türkiye'ye getirmeye başladı. İşte karşınızda şirketin donanım özellikleriyle olduğu kadar fiyatıyla da dikkat çeken yeni telefonu Huawei P40 Lite... (Sponsorlu içerik)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi