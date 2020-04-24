Beren Saat ve kayınvalidesi Serpil Doğulu arasındaki buzlar eridi mi?

Huawei P40 Lite incelemesi Huawei, bir yıldır beklenen P40 serisi telefonlarıyla tüketicilerin karşısına çıktı. Teknoloji devi, Türkiye'deki kullanıcıları da fazla bekletmeden yeni ürünlerini bir bir Türkiye'ye getirmeye başladı. İşte karşınızda şirketin donanım özellikleriyle olduğu kadar fiyatıyla da dikkat çeken yeni telefonu Huawei P40 Lite... (Sponsorlu içerik)