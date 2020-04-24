Beren Saat ve kayınvalidesi Serpil Doğulu arasındaki buzlar eridi mi?
Eşi Kenan Doğulu ile yaşadıkları sorunları 6 ay önce aşan Beren Saat kayınvalidesi Serpil Doğulu ile olan sorunlarını da çözdü.
Neler olmuştu?
Beren Saat 6 yıllık eşi Kenan Doğulu’nun ailesine karşı hep mesafeli bir duruş sergiledi. Gelin ve kayınvalide yalnızca doğum günü kutlamaları ve Kenan Doğulu konserlerinde aile pozunun içinde yer aldı.
'Kendileri bilir'
Çiftin geçen yıl yaşadığı 6 aylık ayrılık sırasında da Serpil Doğulu şu yorumu yapmıştı: Onlara karışmıyorum, kendileri bilir...
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