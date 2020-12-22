MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBeren Saat ve Belçim Bilgin'den özel fotoğraflar!
GeriMagazin Beren Saat ve Belçim Bilgin'den özel fotoğraflar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 07:47 | 

Beren Saat ve Belçim Bilgin'den özel fotoğraflar!

Boşuna dememişler "insan insana benzer" diye...Üstelik bu konuda zamanın da herhangi bir etkisi yok. Gösteri dünyasının bazı genç ünlüleri özellikle bazı anlarda, bazı pozlarında tecrübeli meslektaşlarına öylesine benziyorlar ki! İşte birbirlerine benzeyen ünlü isimler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Dostlukları 15 yıla dayanan Beren Saat ile Belçim Bilgin, yılda dört kez yayımlanan Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti.

2
Abone Olgoogle-news

Yakın arkadaş olan iki oyuncu Serkan Şedele’nin objektifine böyle yansıdı. Bilgin ve Saat dergi için bir de birbiriyle röportaj yaptı. Beren Saat sohbet sırasında şu sözleriyle dikkat çekti:

3
Abone Olgoogle-news

“Hayat bize hep birbirimiz üzerinden madalyonun öteki yüzünü deneyimleme fırsatı da verdi. Sen daha erken aile tercihinde bulundun, ben hep kariyer tercihinde bulundum. Madalyonun öbür yüzünü yaşasak ne deneyimlerdik tecrübesini hayat bize yaşatmış oldu.”

4
Abone Olgoogle-news

KIZI BİLE BU KADAR BENZEMİYOR

Boşuna dememişler "insan insana benzer" diye...Üstelik bu konuda zamanın da herhangi bir etkisi yok. Gösteri dünyasının bazı genç ünlüleri özellikle bazı anlarda, bazı pozlarında tecrübeli meslektaşlarına öylesine benziyorlar ki! Bunun son örneğini de Rosie Mac sergiledi. Her ne kadar farklı coğrafyalarda yaşasalar da 23 yaşındaki Mac'in 57 yaşındaki Hülya Avşar'ın gençlik yıllarına olan benzerliği şaşırtıcı.

5
Abone Olgoogle-news

Rosie Mac, bazı pozlarında , Avşar'ın 20'li yaşlarındaki görüntüsünü öylesine hatırlatıyor ki şaşırmamak mümkün değil.

6
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Burcu Biricik'in ikizi çıktı! Sarışın güzelin hayranları oyuncuyu dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Doutzen Kroes'e benzetti.

7
Abone Olgoogle-news

Saçından göz rengine, gülüşünden yüz şekline kadar her şeyiyle birbirine benzetilen Hollandalı 33 yaşındaki mankenle 28 yaşındaki oyuncu için sosyal medyada önceki gün anket başlatıldı.

8
Abone Olgoogle-news

Anketten ikilinin adeta birbirinin kopyası olduğu sonucu çıktı.

9
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Alper Kul yıllar sonra başından geçen bir anıyı sevenleriyle paylaştı.

10
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Alper Kul 'Hadi Be' programında eski futbolcu Hasan Şaş ile ilgili itirafta bulundu:

11
Abone Olgoogle-news

"Beni Hasan Şaş'a benzetiyorlar. Bozcaada’daki bir otelde Hasan Şaş diye ağırladılar. Kapıda karşılandım, izzet-i ikramda bulundular, el üstünde tuttular. En son "Hasan değilim, Alper'im" deyince bozuldular. Ama her şeyi yedim."

12
Abone Olgoogle-news

İrem Derici ve Nuray Hafiftaş

Ünlü isimler arasında da birbirine benzerliğiyle konuşulan isimler yok değil.

13
Abone Olgoogle-news

Özge Özpirinçci - Aslı Bekiroğlu

14
Abone Olgoogle-news

Nebahat Çehre - Evrim Alasya

15
Abone Olgoogle-news

Hande Subaşı - Saadet Işıl Aksoy

16
Abone Olgoogle-news

Çağlar Ertuğrul - Jake Gyllenhaal

17
Abone Olgoogle-news

Melis Birkan - Sevinç Gürsen Akyıldız

18
Abone Olgoogle-news

Aylin Kontente - Aylin Kabasakal

19
Abone Olgoogle-news

Zeyno Günenç - Esra İçöz

20
Abone Olgoogle-news

Zeynep Casalini - Sertab Erener

21
Abone Olgoogle-news

Ceyda Düvenci - Esra Harman

22
Abone Olgoogle-news

Jane Levy - Emma Stone

23
Abone Olgoogle-news

Joseph Morgan - Kıvanç Tatlıtuğ

24
Abone Olgoogle-news

İlk bakışta Claudia Schiffer ile Brigitte Bardot'unn gençlik hallerini ayırmak mümkün görünmüyor. Sağdaki Bardot'nun gençlik yıllarına ait bir poz. Soldaki ise Schiffer'ın 20'li yaşlarından bir görüntü.

25
Abone Olgoogle-news

Bardot (solda) ile Claudia Schiffer benzerliğini vurgulayan bir başka poz daha.

26
Abone Olgoogle-news

Bardot'nun daha genç bir benzeri de var. Model Georgia May Jagger (solda) ayrık dişlerine kadar Bardot'nun kopyası gibi.

27
Abone Olgoogle-news

Will Ferrell - Chad Smith

28
Abone Olgoogle-news

Terry Serpico - Anthony Michael Hall

29
Abone Olgoogle-news

Özge Özberk - Sevinç Erbulak

30
Abone Olgoogle-news

Nehir Erdoğan - Funda Eryiğit

31
Abone Olgoogle-news

Christy Turlington - Jessica Biel

32
Abone Olgoogle-news

Eva Mendes'in endamı sinemanın efsane yıldızlarından Sophia Loren'e benzetiliyor.

33
Abone Olgoogle-news

Ralph Fİennes - Bradley Cooper

34
Abone Olgoogle-news

Bir dönem Scarlett Johansson, öylesine benziyordu ki Marilyn Monroe'ya.

35
Abone Olgoogle-news

Kate Middleton, gelinliği içinde bir dönemin zarafet kraliçesi Grace Kelly'ye benzetilmişti.

36
Abone Olgoogle-news

Belki kendi öz kızları bile Monako Prensesi Kelly'ye böylesine benzetilmedi.

37
Abone Olgoogle-news

Jessica Chastain'in zarafeti Rita Hayworth'ı hatırlatıyor.

38
Abone Olgoogle-news

Sadece o değil, saçları ve gülüşü de.

39
Abone Olgoogle-news

Gökçe Akyıldız - Semiha Bezek

40
Abone Olgoogle-news

Hilary Swank - Jennifer Garner

41
Abone Olgoogle-news

Isla Fisher - Amy Adams

42
Abone Olgoogle-news

Katy Perry - Siwan Morris

43
Abone Olgoogle-news

Nina Dobrev - Victoria Justice

44
Abone Olgoogle-news

Kira Knightley - Natalie Portman

45
Abone Olgoogle-news

Jaime Pressly - Margot Robbie

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi