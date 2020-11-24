Beren Saat: İlişkimizin başka bir evresindeyiz

Saat rol aldığı dizilerle ününün Türkiye sınırlarını aşmasıyla ilgili “Çok zorlandığım zamanlar oldu. Ama gerçekten benim kadar yaptığınız işe aşıksanız, onun sonuçlarını yaşam biçimini kabul ediyorsunuz. Herkesin sizi bedensel kusursuzlukla değerlendiriyor olması çok bunaltıcı bir şey.