Beren Saat ile Kenan Doğulu'ya mesaj: Kendi aranızda ne yaşıyorsanız yaşayın!

TAM BU DEFTERİ KAPATMIŞKEN! Savaş Özbey yazdı:

Eşi Kenan Doğulu’nun 46’ncı yaş gününü kamuya açık bir sosyal medya mesajıyla kutlayan Beren Saat yine kafaları karıştırdı: “Beceremediğimiz evlilik olsun...”Bu ünlü çiftin ayrılığına, aralarındaki derin sorunlara, sonra barışmalarına yine benzer paylaşımlarla tanık olmuş ama en sonunda “Tamam artık, meseleler halloldu galiba” diyerek huzura ermiş; bu defteri de kapatmıştık.Uzunca bir aradan sonra şimdi yine tuhaf, nereye çeksen o anlama gelebilecek bir açıklama geldi Beren Saat cephesinden.Yine şifreli, yine ağdalı, yine gece lacisi...