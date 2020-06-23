Beren Saat ile Kenan Doğulu'ya mesaj: Kendi aranızda ne yaşıyorsanız yaşayın!
Kelebek yazarı Savaş Özbey, her doğum günü mesajından sonra aralarında boşanma dedikoduları çıkan Beren Saat- Kenan Doğulu çiftine seslendi: O telefonun sosyal medya dışında WhatsApp, SMS seçeneği yok mu?
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TAM BU DEFTERİ KAPATMIŞKEN!
Savaş Özbey yazdı: Eşi Kenan Doğulu’nun 46’ncı yaş gününü kamuya açık bir sosyal medya mesajıyla kutlayan Beren Saat yine kafaları karıştırdı: “Beceremediğimiz evlilik olsun...”Bu ünlü çiftin ayrılığına, aralarındaki derin sorunlara, sonra barışmalarına yine benzer paylaşımlarla tanık olmuş ama en sonunda “Tamam artık, meseleler halloldu galiba” diyerek huzura ermiş; bu defteri de kapatmıştık.Uzunca bir aradan sonra şimdi yine tuhaf, nereye çeksen o anlama gelebilecek bir açıklama geldi Beren Saat cephesinden.Yine şifreli, yine ağdalı, yine gece lacisi...
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AMA BİZİ BİR SALIN
Kaçsan kaçamıyorsun: Beren’i takip etmesen, başka hesaplarda, magazin/haber sitelerinde televizyonda karşına çıkıyor.Yahu arkadaş, kendi aranızda ne yaşıyorsanız yaşayın. İster âşık olun, ister boşanın ama bizi bir salın.O telefonun sosyal medya dışında WhatsApp, SMS seçeneği yok mu?
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BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN
Beren Saat, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp " “Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk. Tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken, müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun" yazmıştı.
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