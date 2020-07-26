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Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 10:55,

Beren Saat ile Kenan Doğulu yeni ev arıyor

Ünlüler dünyasından son haberler...Kim nerede ne yapıyor...

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1EV ARIYORLAR
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EV ARIYORLAR

Kenan Doğulu ve Beren Saat, Acarkent’teki evlerinden taşınma kararı aldı. Daha büyük bir eve geçmek isteyen çift, aynı sitede yüzme havuzlu villa arıyor. Çiftin, ikinci tercihi ise Boğaz. Müzik stüdyosu da Kanlıca’da olan Doğulu, civardaki emlakçılara haber verip kendilerine uygun bir ev bulmalarını istedi.

22 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI
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2 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI

Burcu Esmersoy, tatilini geçirdiği Bodrum’dan ev satın almaya karar verdi. Yalıkavak’tan ev bakan ünlü sunucu, 2 milyon TL’yi gözden çıkardı. Beğendiği ev için pazarlık aşamasında olan Esmersoy’un oteller yerine evinde kalmak ve dostlarıyla özgürce vakit geçirmek istediği için bu kararı aldığı öğrenildi.

3ÇİFTLİKTE YAŞAYACAK
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ÇİFTLİKTE YAŞAYACAK

Belçim Bilgin eski eşi Yılmaz Erdoğan gibi bir çiftlikte yaşamak için kolları sıvadı. Doğayı ve denizi çok seven oyuncu, Kaş ve Fethiye civarlarında kendine uygun bir çiftlik bulmak için keşif araştırması yapacak. Yılmaz Erdoğan’ın çiftliği ise Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunuyor.

4SAHNE ÖNCESİ DENİZ
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SAHNE ÖNCESİ DENİZ

Önceki gün Çeşme’ye gelen Fatih Ürek, kendini hemen denize attı. Dalyan The Beach of Momo’da görüntülenen Ürek, bir saat yüzde. Duş aldıktan sonra tekrar locasi dönen Ürek akşama kadar güneşlendi. Deniz BOY

5TEKNE SATIN ALACAK
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TEKNE SATIN ALACAK

Derya Şensoy, sevgilisi Sarp Levendoğlu ile Datça’da yaz tatiline devam ediyor. Şehir kaosundan bunalan Şensoy, Datça tatilini uzatıp bir tekne satın almaya karar verdi. Şensoy tekne kullanabilmek için kaptanlık ehliyeti de alacak. Ünlü oyuncu şimdilerde ehliyet almak için derslere başladı.

6ÖNCE OYUN SONRA TATİL
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ÖNCE OYUN SONRA TATİL

Oya Başar ve Begüm Birgören birlikte rol aldığı ve geçen sezon kapalı gişe oynayan “Plastik Aşklar” adlı oyunları 11 Ağustos’ta Ayvalık’ta seyirciyle buluşacak. İşi fırsata çeviren ikili sahne sonrası birlikte 1 hafta tekne tatili yapacak

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