Beren Saat ile Kenan Doğulu yeni ev arıyor

ÇİFTLİKTE YAŞAYACAK Belçim Bilgin eski eşi Yılmaz Erdoğan gibi bir çiftlikte yaşamak için kolları sıvadı. Doğayı ve denizi çok seven oyuncu, Kaş ve Fethiye civarlarında kendine uygun bir çiftlik bulmak için keşif araştırması yapacak. Yılmaz Erdoğan’ın çiftliği ise Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunuyor.