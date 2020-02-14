Beren Saat ile Kenan Doğulu arasında neler oluyor?

Beren Saat ile Kenan Doğulu, 29 Temmuz 2014'te Los Angeles'da nikah masasına oturmuştu.
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Çift, geçtiğimiz yıl ilişkilerinden büyük bir kriz yaşadı. Beren Saat, paylaştığı doğum günü mesajı günlerce konuşuldu.
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Beren Saat ve Kenan Doğulu evlerini ayırdı, boşanma haberleri manşetlerden inmedi.
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8 aylık ayrılığın ardından çift ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Beren Saat ile Kenan Doğulu birlikte çıktıkları tatilde uzun bir aradan sonra ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi.
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Kenan Doğulu'nun abisi Ozan Doğulu geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. Beren Saat'in partiye katılmaması 'yine mi ayrıldılar' sorularını akıllara getirdi.
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Kenan Doğulu, dün akşam katıldığı davet çıkışı merak edilen sorulara yanıt verdi
Doğulu " yok öyle bir şey arkadaşlar. 50 bin kere söyledim. İnsanlar da üzülüyorlar böyle şeyleri duyunca. Biz bu haberleri gülerek takip ediyoruz. Artık yakınlarımız arayıp sormuyor, geçti o işler. evlendiğimiz ilk günden beri sürekli... Plan yaptık, Sevgililer Günü'nde Beren ile beraberiz"