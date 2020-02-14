Beren Saat ile Kenan Doğulu arasında neler oluyor?

Kenan Doğulu, dün akşam katıldığı davet çıkışı merak edilen sorulara yanıt verdi



Doğulu " yok öyle bir şey arkadaşlar. 50 bin kere söyledim. İnsanlar da üzülüyorlar böyle şeyleri duyunca. Biz bu haberleri gülerek takip ediyoruz. Artık yakınlarımız arayıp sormuyor, geçti o işler. evlendiğimiz ilk günden beri sürekli... Plan yaptık, Sevgililer Günü'nde Beren ile beraberiz"