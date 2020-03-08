MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBeren Saat: İdolüm Sabiha Gökçen!
GeriMagazin Beren Saat: İdolüm Sabiha Gökçen!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 08 Mart 2020 - 16:02, /

Beren Saat: İdolüm Sabiha Gökçen!

Bugün '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'... İşte ünlü isimlerin bu özel güne dair mesajları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1BEREN SAAT

BEREN SAAT

Beren Saat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İngilizce bir metin yayımladı. Oyuncu, Türkiye’nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen’in idolü olduğunu söyledi: “Günün birinde genç kadınların onun hikayesini izlemesini isterim.” Saat, kendini en güçlü hissettiği kadın rolünün “Benim Dünyam” filmindeki karakteri olduğunu belirtti. Helen Keller’ın hayat hikayesinden ilham alınarak çekilen bu filmdeki rolünün kendisini değiştirdiğini ifade etti.

2NURGÜL YEŞİLÇAY:

NURGÜL YEŞİLÇAY:

Sektör adına; sevişme sahnelerine yalnızca kadın oyuncuların damga vurmadığı, hamilelik sonrası kilolarıyla hiç bir oyuncunun dikkat çekmediği, kötü erkek esprilerine maruz kalmadığımız bir başlangıç olsun bugün! Kadın olmak çok güzel! utanmayacağımız günler yakında;)

3DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY

Başta dimdik ayakta durabilmeyi öğrendiğim annem olmak üzere; siz tüm can kadınlar!
Bir güne sığmayacak günümüz kutlu olsun!
Not: Kadınlar çiçek değildir! İnsandır!

4EROL EVGİN

EROL EVGİN

Erol Evgin, “Altın Düetler 2” albümünde Farah Zeynep Abdullah ile birlikte seslendirdiği “Sen Unutulacak Kadın mısın” isimli şarkısının stüdyo okumalarındaki görüntülerden hazırlanan video klibini Dünya Kadınlar Günü’nde yayınladı. Evgin şarkının klibini “Unutulmayan kadınlar için yazılmış bu şarkı, ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlarımıza armağan olsun” notuyla paylaştı.

5FAHRİYE EVCEN

FAHRİYE EVCEN

“Şöyle olmalıyız; daima bir ışığın kıvılcımı olmaya çalışmalıyız; kendine özgü olma cesaretini göstermeliyiz; engin bir iradeye sahip olmalıyız ve gücün kendisi olmalıyız.”

6CÜNEYT ARKIN

CÜNEYT ARKIN

Kocaman gözlerindeki ılık, hüzünlü mavilik içime aktı..Benim cennetim, bebeğim oldu ❤️❤️❤️

7EZGİ SERTEL

EZGİ SERTEL

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

8DEMET AKBAĞ

DEMET AKBAĞ

8 Mart bizim ailemizde annemin doğum günü olarak kutlanırdı. Dünyada tüm kadınlar için . Keşke hak arama mücadelesini verirken hayatlarını kaybetmeseymiş Amerikalı işçi kadınlar da , biz hep annemin doğum gününü kutlasaymışız . 2 yıl oldu seni uğurlayalı canım annem .Senin doğum günün ve tüm kadınların , Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

9İLKİN TÜFEKÇİ

İLKİN TÜFEKÇİ

Kadın, özgürce olmak istediği her yerde , olmak istediği her biçimde.. Şükürler olsun özgürce seçimimi yaşıyorum. İyi ki sahnedeyim !

10SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA

Hayatım bana yol gösteren, ilham veren, bana inanan KADIN’ larla bu kadar anlamlı ve güzel oldu. Ben o kadınlar sayesinde bugün benim, bu kadar güçlüyüm. Başta annem... İlk okulda Yasemin hocam, Zeynep hocam... Şimdi en yakın dostlarım, birlikte yürüdüğüm insanlar... İyi ki varsınız... Tüm kadınların

11TÜLİN ŞAHİN

TÜLİN ŞAHİN

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Genç kızlara ve kadınlara tavsiyelerim; -Kendi ayaklarınız üzerinde durun. -Hiç kimseye muhtaç ve yük olmayın. -Başarılı kadınlar ilham perileriniz olsun kıskançlık sebebi değil. Benim hep öyle olmuştur. Onlardan ilham almayı seçtiğim için bugüne kadar başardıklarımı başardım. -Unutmayın,olay kadın veya erkek değil. İnsan olmak! -Limitlemeyin! Kadın illa şunları,bunları yapmalı veya yapmamalı diye. ‘İnsan’ isterse her şeyi çok çalışarak başarır. -Öğrendiklerinizi,aldığınız eğitimleri etrafınızla mutlaka paylaşın. Her fırsatta hayatta daha az şanşlı olanları eğitin. Bilgi paylaştıkça değerlidir. -Tüm bunları yaparken de illa maskülen olmaya hiç gerek yok , feminenliğimizi koruyarak yapmalıyız. -Tıpkı bu fotoğrafta olduğu gibi hiç kimsenin sizin renklerinizi,enerjinizi,gülümsemenizi,hayat enerjinizi elinizden almasına izin vermeyin! Başkalarına asla bağlı olmasın bu hayat enerjiniz

12MÜGE BOZ

MÜGE BOZ

8 Mart Dünya Kadınlar Günüm'üz kutlu olsuuun!! Ailemdeki sevgi dolu, iyilik, dürüstlük ve öğrenme peşinde koşan güçlü kadınlara çok teşekkürler. Sizden çok şey öğreniyorum...

13İBRAHİM TATLISES

İBRAHİM TATLISES

Kadınlarımız “Kırda çiçek, gergefte nakış onlar. Dilde türkü, yarına umut olanlar. Tarlada çapa, fabrikada işçi onlar. Halayda zılgıt, Yolda yoldaş, evde ana onlar kadınlar, kadınlarımız. Bütün dünyadaki kadınların kadınlar gününü kutlarım...

14NİLGÜN BELGÜN

NİLGÜN BELGÜN

Nilgün Belgün önceki gün Dünya Kadınlar Günü kapsamında M1 Adana AVM’de söyleşi düzenledi. Söyleşinin modaratörlüğünü ise Belgün’ün kızı Oylum Seçin yaptı. Belgün, “Kadınlar Günü ancak kadına şiddet bittiğinde kutlu bir şekilde kutlanabilir. Örnek aldığım tek kadın Yıldız Kenter’dir” dedi.

15TUĞBA ÖZAY

TUĞBA ÖZAY

Tuğba Özay, sosyal medya hesabından “Kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutladığımız bir gün” notunu yazdı.

16SEMİRAMİS PEKKAN

SEMİRAMİS PEKKAN

Semiramis Pekkan Instagram sayfasında Atatürk’ün fotoğrafını paylaşarak “Erkeğin adam olduğu yerde kadına her gün 8 Mart” notunu yazdı.

17ZAFER ALGÖZ

ZAFER ALGÖZ

Zafer Algöz, annesi Güner Algöz’le fotoğrafını paylaşıp şu sözleri yazdı: “Kimi annemiz, kimi karımız, kimi kızımız, kimi kardeşimiz, kimi arkadaşımız, kimi dert ortağımız, kimi sevgilimiz, kimi kara sevdalımız. Sadece senede 1 gün olmasın... Tüm kadınların günü kutlu olsun.”

18CEYLAN ERTEM

CEYLAN ERTEM

Ceylan Ertem, bugüne özel bir single çıkardı. Ertem, “8 Mart Emekçi Kadınlar günü için bir hediye düşündüm. Sahnede söylemeyi en sevdiğim şarkılardan, sizin de kayıtlı halini duymak için ısrar ettiğiniz, ‘Adem Olan Anlar’ı kaydettik ve paylaştık” dedi.

19GÜRGEN ÖZ

GÜRGEN ÖZ

Oyuncu Gürgen Öz, eşi Emily Mahringer’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü romantik bir mesajla kutladı: “Gerçekten elinden tutarsanız, bir kadın sizi doğru yola götürür. Dünyadaki birçok erkeğin trajikomik şekilde inandığının aksine, kadın, erkekten daha bilge ve daha güçlüdür. Bir kız babası olarak gurur duyuyorum. Onu güçlü bir kadın olarak yetiştireceğim.”

20YONCA EVCİMİK

YONCA EVCİMİK

Yonca Evcimik sosyal medyada fotoğrafını “Tüm emekçi kadınlarımızın karşısında saygıyla eğiliyorum” notuyla paylaştı.

21SELAMİ ŞAHİN

SELAMİ ŞAHİN

Selami Şahin önceki akşam Kaya İzmir Thermal&Convention’da sahne aldı. Şarkılarını kadınlar için seslendiren sanatçı, “Ben Bir Tek Kadın Sevdim şarkısını eşim Didem Şahin başta olmak üzere tüm kadınlara armağanımdır” dedi.

22EMRE KARAYEL

EMRE KARAYEL

Emre Karayel, Instagram hesabından Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını yükleyerek, “Kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadın şiddetine hayır” notunu düştü.

23

Lahana Dolması | Mucize Lezzetler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi