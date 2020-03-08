Haber Giriş: 08 Mart 2020 - 16:02,
Beren Saat: İdolüm Sabiha Gökçen!
Bugün '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'... İşte ünlü isimlerin bu özel güne dair mesajları...
BEREN SAAT
Beren Saat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İngilizce bir metin yayımladı. Oyuncu, Türkiye’nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen’in idolü olduğunu söyledi: “Günün birinde genç kadınların onun hikayesini izlemesini isterim.” Saat, kendini en güçlü hissettiği kadın rolünün “Benim Dünyam” filmindeki karakteri olduğunu belirtti. Helen Keller’ın hayat hikayesinden ilham alınarak çekilen bu filmdeki rolünün kendisini değiştirdiğini ifade etti.
DOĞA RUTKAY
Başta dimdik ayakta durabilmeyi öğrendiğim annem olmak üzere; siz tüm can kadınlar!
Bir güne sığmayacak günümüz kutlu olsun!
Not: Kadınlar çiçek değildir! İnsandır!
EROL EVGİN
Erol Evgin, “Altın Düetler 2” albümünde Farah Zeynep Abdullah ile birlikte seslendirdiği “Sen Unutulacak Kadın mısın” isimli şarkısının stüdyo okumalarındaki görüntülerden hazırlanan video klibini Dünya Kadınlar Günü’nde yayınladı. Evgin şarkının klibini “Unutulmayan kadınlar için yazılmış bu şarkı, ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlarımıza armağan olsun” notuyla paylaştı.
DEMET AKBAĞ
8 Mart bizim ailemizde annemin doğum günü olarak kutlanırdı. Dünyada tüm kadınlar için . Keşke hak arama mücadelesini verirken hayatlarını kaybetmeseymiş Amerikalı işçi kadınlar da , biz hep annemin doğum gününü kutlasaymışız . 2 yıl oldu seni uğurlayalı canım annem .Senin doğum günün ve tüm kadınların , Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
İLKİN TÜFEKÇİ
Kadın, özgürce olmak istediği her yerde , olmak istediği her biçimde.. Şükürler olsun özgürce seçimimi yaşıyorum. İyi ki sahnedeyim !
SERENAY SARIKAYA
Hayatım bana yol gösteren, ilham veren, bana inanan KADIN’ larla bu kadar anlamlı ve güzel oldu. Ben o kadınlar sayesinde bugün benim, bu kadar güçlüyüm. Başta annem... İlk okulda Yasemin hocam, Zeynep hocam... Şimdi en yakın dostlarım, birlikte yürüdüğüm insanlar... İyi ki varsınız... Tüm kadınların
TÜLİN ŞAHİN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Genç kızlara ve kadınlara tavsiyelerim; -Kendi ayaklarınız üzerinde durun. -Hiç kimseye muhtaç ve yük olmayın. -Başarılı kadınlar ilham perileriniz olsun kıskançlık sebebi değil. Benim hep öyle olmuştur. Onlardan ilham almayı seçtiğim için bugüne kadar başardıklarımı başardım. -Unutmayın,olay kadın veya erkek değil. İnsan olmak! -Limitlemeyin! Kadın illa şunları,bunları yapmalı veya yapmamalı diye. ‘İnsan’ isterse her şeyi çok çalışarak başarır. -Öğrendiklerinizi,aldığınız eğitimleri etrafınızla mutlaka paylaşın. Her fırsatta hayatta daha az şanşlı olanları eğitin. Bilgi paylaştıkça değerlidir. -Tüm bunları yaparken de illa maskülen olmaya hiç gerek yok , feminenliğimizi koruyarak yapmalıyız. -Tıpkı bu fotoğrafta olduğu gibi hiç kimsenin sizin renklerinizi,enerjinizi,gülümsemenizi,hayat enerjinizi elinizden almasına izin vermeyin! Başkalarına asla bağlı olmasın bu hayat enerjiniz
İBRAHİM TATLISES
Kadınlarımız “Kırda çiçek, gergefte nakış onlar. Dilde türkü, yarına umut olanlar. Tarlada çapa, fabrikada işçi onlar. Halayda zılgıt, Yolda yoldaş, evde ana onlar kadınlar, kadınlarımız. Bütün dünyadaki kadınların kadınlar gününü kutlarım...
NİLGÜN BELGÜN
Nilgün Belgün önceki gün Dünya Kadınlar Günü kapsamında M1 Adana AVM’de söyleşi düzenledi. Söyleşinin modaratörlüğünü ise Belgün’ün kızı Oylum Seçin yaptı. Belgün, “Kadınlar Günü ancak kadına şiddet bittiğinde kutlu bir şekilde kutlanabilir. Örnek aldığım tek kadın Yıldız Kenter’dir” dedi.
ZAFER ALGÖZ
Zafer Algöz, annesi Güner Algöz’le fotoğrafını paylaşıp şu sözleri yazdı: “Kimi annemiz, kimi karımız, kimi kızımız, kimi kardeşimiz, kimi arkadaşımız, kimi dert ortağımız, kimi sevgilimiz, kimi kara sevdalımız. Sadece senede 1 gün olmasın... Tüm kadınların günü kutlu olsun.”
GÜRGEN ÖZ
Oyuncu Gürgen Öz, eşi Emily Mahringer’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü romantik bir mesajla kutladı: “Gerçekten elinden tutarsanız, bir kadın sizi doğru yola götürür. Dünyadaki birçok erkeğin trajikomik şekilde inandığının aksine, kadın, erkekten daha bilge ve daha güçlüdür. Bir kız babası olarak gurur duyuyorum. Onu güçlü bir kadın olarak yetiştireceğim.”
SELAMİ ŞAHİN
Selami Şahin önceki akşam Kaya İzmir Thermal&Convention’da sahne aldı. Şarkılarını kadınlar için seslendiren sanatçı, “Ben Bir Tek Kadın Sevdim şarkısını eşim Didem Şahin başta olmak üzere tüm kadınlara armağanımdır” dedi.
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