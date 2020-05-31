Beren Saat: Beceremediğimiz evlilik olsun

Beren Saat ile Kenan Doğulu, 29 Temmuz 2014'te Los Angeles'da nikah masasına oturmuştu.Çift, geçtiğimiz yıl ilişkilerinden büyük bir kriz yaşadı. Beren Saat, paylaştığı doğum günü mesajı günlerce konuşuldu.Beren Saat ve Kenan Doğulu evlerini ayırdı, boşanma haberleri manşetlerden inmedi. 8 aylık ayrılığın ardından çift ilişkilerine ikinci bir şans verdi.
2
Abone Ol
HER ŞEYİ ÖZETLEYEN DOĞUM GÜNÜ MESAJI
Beren Saat eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile adeta ilişkileri boyunca yaşadıklarını özetledi...
3
Abone Ol
BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN
Sosyal medya hesabından eşi Kenan Doğulu ile bir fotoğrafını paylaşan Beren Saat altına bu notu düştü: Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer 'tamam' dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, es olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk.Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun"