MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBeren Saat aylar sonra paylaştı! Beğeni yağdı...
GeriMagazin Beren Saat aylar sonra paylaştı! Beğeni yağdı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 20 Eylül 2020 - 13:32 | 

Beren Saat aylar sonra paylaştı! Beğeni yağdı...

Boşanma iddialarıyla sık sık gündeme gelen Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinden; güzel oyuncu, eşi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin aşk dolu pozuna beğeni yağdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girdi. Uzunca bir süre boşanacakları iddia edilen ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Saat, Kenan Doğulu ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

2
Abone Olgoogle-news

Eşiyle birlikte en son mayıs ayında paylaşım yapan Saat'in bu paylaşımı büyük ilgi gördü. İkilinin pozuna, takipçilerinden 215 binden fazla beğeni ve yorum geldi.

3
Abone Olgoogle-news

Evliliklerinde 6 yılı geride bırakan çiftten Beren Saat, Kenan Doğulu ile Kaliforniya'da çekilmiş bir karesini paylaşarak kutlama yapmıştı.

4
Abone Olgoogle-news

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in aksine uzun bir yazı kaleme almış ve "Yıllar hızla akıp geçti ve bir yaşımıza daha girdik.

5
Abone Olgoogle-news

Katlanarak büyüyen sevgim ve saygım mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur" demişti.

6
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi