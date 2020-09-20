Beren Saat aylar sonra paylaştı! Beğeni yağdı...

Boşanma iddialarıyla sık sık gündeme gelen Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinden; güzel oyuncu, eşi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin aşk dolu pozuna beğeni yağdı.
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Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girdi. Uzunca bir süre boşanacakları iddia edilen ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Saat, Kenan Doğulu ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
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Eşiyle birlikte en son mayıs ayında paylaşım yapan Saat'in bu paylaşımı büyük ilgi gördü. İkilinin pozuna, takipçilerinden 215 binden fazla beğeni ve yorum geldi.
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Evliliklerinde 6 yılı geride bırakan çiftten Beren Saat, Kenan Doğulu ile Kaliforniya'da çekilmiş bir karesini paylaşarak kutlama yapmıştı.
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Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in aksine uzun bir yazı kaleme almış ve "Yıllar hızla akıp geçti ve bir yaşımıza daha girdik.
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Katlanarak büyüyen sevgim ve saygım mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur" demişti.