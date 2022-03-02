Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir? Fatoş Yelliler yeni aşkıyla gündemde!

Bu paylaşıma Erkan Ağaoğlu'ndan ise yanıt gecikmedi. Erkan Ağaoğlu dikkat çeken paylaşımında, ""Benim olan bir şeyin arkasından ne kimse bir şey konuşabilir ne de şov yapabilir. Bazıları öyle yiğidim, erkeğim diye ortada gezmeyin. Geziyorsanız da az mert olan, delikanlı olun. Kameraların önünde şov yapmayın. Şirketlerim belli, yanıma gelin yüzüme konuşun. Ben ve hayatımdaki insanın da hakkında konuşan vatandaşlar oturun yerinizde, boynunuzdan büyük laflar etmeyin, altında kalırsınız" ifadelerini kullandı.