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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir? Fatoş Yelliler yeni aşkıyla gündemde!

#Fatoş Yelliler Kimdir#Berdan Mardini'nin Eski Eşi Fatoş Yelliler#Fatoş Yelliler Sevgilisi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, yeni aşkını ilan etti. Sosyal medyasında yaptığı paylaşımla magazin gündemine oturan Fatoş Yelliler, yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaşarak merak konusu oldu. Peki, Fatoş Yelliler kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatoş Yelliler'in yeni sevgilisi...

1/4Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir Fatoş Yelliler yeni aşkıyla gündemde

Berdan Mardini ve Gökhan Göz ile ilişkisini olaylı bir şekilde sonlandıran FAtoş Yelliler, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisi ile bir fotoğrafını soyal medyasında paylaşan Yelliler'e, sevgilisinden de yanıt gecikmedi. Peki, Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir, sevgilisi kim? İşte Fatoş Yelliler hakkında merak edilenler...

2/4Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir Fatoş Yelliler yeni aşkıyla gündemde

Bir süre önce Gökhan Göz ile tartışmalı bir şekilde ilişkisini sonlandıran Fatoş Yelliler, iş insanı Erkan Ağaoğlu ile yaşadığı ilişkiyi sosyal medyasında ilan etti. Fotoğrafı 'yorumsuz' şeklinde paylaşan Yelliler, Erkan Ağaoğlu'nun hesabını etiketleyip kalp emojisi kullandı.

3/4Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir Fatoş Yelliler yeni aşkıyla gündemde

Bu paylaşıma Erkan Ağaoğlu'ndan ise yanıt gecikmedi. Erkan Ağaoğlu dikkat çeken paylaşımında, ""Benim olan bir şeyin arkasından ne kimse bir şey konuşabilir ne de şov yapabilir. Bazıları öyle yiğidim, erkeğim diye ortada gezmeyin. Geziyorsanız da az mert olan, delikanlı olun. Kameraların önünde şov yapmayın. Şirketlerim belli, yanıma gelin yüzüme konuşun. Ben ve hayatımdaki insanın da hakkında konuşan vatandaşlar oturun yerinizde, boynunuzdan büyük laflar etmeyin, altında kalırsınız" ifadelerini kullandı.

4/4FATOŞ YELLİLER KİMDİR

FATOŞ YELLİLER KİMDİR?

5 Kasım 1978 Diyarbakır'da dünyaya gelen Kandemir 43 yaşında. Kandemir, 7 kardeşin 6'cısıdır. Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, Fransa'daki bir düğünde tanışmış, 2010'da dünyaevine girmişti. Çift 11 yıllık evliliğini, 2021 yılında noktaladı. Mardini'nin avukatı, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" diye konuşmuştu. Çiftin ayrılığından kısa bir süre sonra Fatoş Yeliler, silahlı saldırıya uğramış, gözler, eski eşine çevrilmişti.

Berdan Mardini'den olaylı bir şekilde ayrılan Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ile ilişki yaşamaya başladı ancak ikilinin beraberlikleri kısa sürdü.

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