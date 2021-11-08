Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Kalbini Morena’ya kaptırdı
10 yıl süren evliliğini olaylı şekilde noktalayan Berdan Mardini’nin Kosovalı R&B şarkıcısı Morena Taraku ile aşk yaşadığı konuşuluyor.Ünlü türkücünün yakın çevresine “Morena’da aşkı gerçek anlamda yaşıyorum. Onunlayken çok mutluyum” dediği söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Berdan Mardini’nin sürpriz doğum günü partisini de Morena Taraku’nun organize ettiği ortaya çıktı. İki isim, aynı sitede oturuyor. (Behlül AYDIN)
2
Anlamsız panik
Oyuncu Eda Ece, önceki gün basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Yeniköy sahilindeydi. Çift, yürüyüş yaparken objektife yansıdı. Muhabirleri görünce kapüşonunu kapatan Eda Ece, aniden yolunu değiştirerek koşar adım uzaklaştı. Sevgilisinin bu tavrı, Buğrahan Tuncer’i de şaşırttı. Basketbolcu, mütevazı bir şekilde gazetecilerle merhabalaşarak Ece’nin peşinden gitti. (Behlül AYDIN)
3
El ele sabah sporu
Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde Tarabya’da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. ‘’Hayatımızın her anında spor var’’ diyen Ebru Şallı, ‘’Uğur’a da bildiğiniz üzere pilatesi sevdirmeye çalışıyorum. Hiç vakit bulamadığımızda bile 1 saat yürüyüş yaparak günü sporsuz geçmemeye çalışıyoruz’’ dedi. (Behlül AYDIN)
4
Meksika tatili
Meksika-Cancun’da tatil yapan Aslı Enver, tekne pozlarını sosyal medyada paylaştı. Instagram’da 6 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
5
Ne çabuk 2 oldun
Tülin Şahin’in kızı Siena 2 yaşına bastı. Şahin, kutlamadan fotoğrafları sosyal medyada “Doğum günün kutlu olsun meleğim. Ne çabuk 2 oldun” notuyla paylaştı
6
Beşikçioğlu’ndan sektör eleştirisi
Erdal Beşikçioğlu’nun eşi Elvin Beşikçioğlu ile birlikte yönettiği, Fatih Sönmez ve Ahmet Melih Yılmaz’la rol aldığı “Acting”, Ankara Tatbikat Sahnesi’nde gerçekleşen prömiyeriyle perde açtı. Yapımcıyı öldürüp hapse giren bir oyuncuyu canlandıran Erdal Beşikçioğlu, “Acting”in sektör eleştirisi yapan ve “sanatçı” kavramı üzerine aforizmaları olan bir oyun olduğunu söyledi. Xavier Durringer’in yazdığı, Cem Şahin’in çevirdiği “Acting”, 12-13 Kasım’da Tatbikat Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. (Haşim KILIÇ)