Magazin Haber Giriş: 08 Kasım 2021 - 07:56 | 08 Kasım 2021 - 10:50

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...