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Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 - 21:04 | 

Berberlere 3 bin TL hibe ödemesi ne zaman? Cumhurbaşkanı'ndan berber sahiplerine 3 bin TL müjdesi!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok esnaf grubuna destek müjdesi verdi. İkinci grupta yer alan berberlere de bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL destek ödemesi alacak. Binlerce berber esnafı da söz konusu hibe ödemelerinin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, berberlere 3 bin TL hibe ödemesi ne zaman?

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Bir yıldan uzun süredir devam eden koronavirüs pandemisinden etkilenen berber işletmecileri için sevindiren haber Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Erdoğan'ın açıklamasına göre; berber sahipleri bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL hibe ödemesi alacak. Şimdi söz konusu ödemelerin detayı merak konusu oldu. İşte, esnafa hibe ödemesinin ayrıntıları...

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Erdoğan'ın müjdelediği 3 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı.

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Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.

4CUMHURBAŞKANININ ESNAFA DESTEKLE İLGİLİ AÇIKLAMALARININ TAMAMI

CUMHURBAŞKANI'NIN ESNAFA DESTEKLE İLGİLİ AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.

Erdoğan yapılacak destekleri şöyle sıraladı:

"Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz."

"İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

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"Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir."

"Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir."

"Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir."

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