Berberlere 3 bin TL hibe ödemesi ne zaman? Cumhurbaşkanı'ndan berber sahiplerine 3 bin TL müjdesi!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok esnaf grubuna destek müjdesi verdi. İkinci grupta yer alan berberlere de bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL destek ödemesi alacak. Binlerce berber esnafı da söz konusu hibe ödemelerinin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, berberlere 3 bin TL hibe ödemesi ne zaman?
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Bir yıldan uzun süredir devam eden koronavirüs pandemisinden etkilenen berber işletmecileri için sevindiren haber Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Erdoğan'ın açıklamasına göre; berber sahipleri bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL hibe ödemesi alacak. Şimdi söz konusu ödemelerin detayı merak konusu oldu. İşte, esnafa hibe ödemesinin ayrıntıları...
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Erdoğan'ın müjdelediği 3 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı.
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Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.