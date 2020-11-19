Berberler ve kuaförler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Berberler ve kuaförler için alınan kararlar neticesinde çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda karar alınan pek çok işletme arasında berberler ve kuaförler de yer aldı. Peki, berberler ve kuaförler saat kaça kadar açık olacak ve saat kaçta kapanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler