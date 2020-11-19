Berberler ve kuaförler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Berberler ve kuaförler, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatleri düzenlenen kurumlar arasında yer aldı. Virüsün bulaş riski taşıdığı işletmeler için kararların alındığı kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, berberler ve kuaförlerin açık ve kapalı olacağı saatleri açıkladı. Peki, berberler ve kuaförler saat kaça kadar açık ve saat kaçta kapanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1
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Berberler ve kuaförler için alınan kararlar neticesinde çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda karar alınan pek çok işletme arasında berberler ve kuaförler de yer aldı. Peki, berberler ve kuaförler saat kaça kadar açık olacak ve saat kaçta kapanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.