Berberler ve kuaförler ne zaman açılıyor? İşte en son bilgiler
Berberlerin tam kapanma kısıtlamaları boyunca çalışmaması vatandaşları meraklandırdı. Kişisel bakımları için berber ve kuaförlerin açılacağı tarihe odaklanan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verileri sorguluyor. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılıyor?
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Hızla artan koronavirüs vakalarının ardından geçtiğimiz günlerde başlayan tam kapanma sürecinde artık sona yaklaşıldı. Tam kapanmada faaliyetlerine ara verilen işletmelerden biri de kuaför ve berberler. Bu işletmelerin ne zaman yeniden faaliyete başlayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Bakanlık söz konusu süre zarfında açık olacak işletmelerin çalışma saatleri hakkında bilgi vermişti.
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Dolayısı ile berber ve kuaförler tam kapanma sürecinde çalışmayacak.
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Tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Berber ve kuaförlerin bu tarihten sonra belirlenecek hususlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceği tahmin ediliyor.