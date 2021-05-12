Berberler ve kuaförler ne zaman açılıyor? İşte en son bilgiler

Hızla artan koronavirüs vakalarının ardından geçtiğimiz günlerde başlayan tam kapanma sürecinde artık sona yaklaşıldı. Tam kapanmada faaliyetlerine ara verilen işletmelerden biri de kuaför ve berberler. Bu işletmelerin ne zaman yeniden faaliyete başlayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...