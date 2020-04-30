Berberler ne zaman çalışmaya başlayacak? Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?
Tüm dünyada vaka sayısının 3 milyonu aştığı Koronavirüs, ülkemizde sosyal hayatı oldukça etkiledi. Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında güzellik salonları, kuaför ve berberlerin faaliyetleri İçişleri Bakanlığı tarafından geçici süreliğine durulmuştu. Faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilen berber ve kuaförlerin yeniden ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?
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Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile iş yerlerini kapatan berber ve kuaförlerin bekleyişi devam ediyor. Berberlerin yanı sıra vatandaşlar da berberlerin yeniden faaliyete geçeceği tarihi merakla bekliyor. Bir aydan uzun süredir kapalı olan bu dükkanların Ramazan Bayramı öncesi ya da sonrası açılıp açılmayacağı araştırılıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...
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TESK LİSTE SUNDU
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle kapalı iş yerlerinden öncelikle açılabilecek olanların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini bildirdi.
Palandöken yazılı açıklamasında, Kovid-19'un yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkarın doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini belirtti.
İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini aktaran Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılmasını istedik." değerlendirmesinde bulundu.
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BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Koronavirüs salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför gibi yerlerin belli saatlerde, dönüşümlü olarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılması da konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.
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Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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DÜNYA'DA DURUM NE?
Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan "kısmi tecrit" üç aşamada kaldıracak.
11 Mayıs sonrasında tüm dükkanların açılmasına sıkı şartlar altında izin verilecek. Yakın temas gerektiren kuaför gibi dükkanlar ise faaliyete geçmeyecek.
Sırbistan'da ise kapalı alanlardaki pazar yerleri ile kuaför, güzellik salonu ve spor salonları bugün itibariyle kapılarını açtı.
Amerikan basınına göre, Georgia ve Oklahoma'da bovling salonları, kuaförler, dövmeciler ve spa merkezleri gibi yerlerin yeniden açılmasına izin verilirken, Alaska'da restoranlara ve perakendecilere uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.
Alaska'nın bazı bölgeleri ise katı kurallara sadık kalmayı tercih etti.