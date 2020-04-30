Berberler ne zaman çalışmaya başlayacak? Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?

DÜNYA'DA DURUM NE? Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan "kısmi tecrit" üç aşamada kaldıracak.



11 Mayıs sonrasında tüm dükkanların açılmasına sıkı şartlar altında izin verilecek. Yakın temas gerektiren kuaför gibi dükkanlar ise faaliyete geçmeyecek.



Sırbistan'da ise kapalı alanlardaki pazar yerleri ile kuaför, güzellik salonu ve spor salonları bugün itibariyle kapılarını açtı.



Amerikan basınına göre, Georgia ve Oklahoma'da bovling salonları, kuaförler, dövmeciler ve spa merkezleri gibi yerlerin yeniden açılmasına izin verilirken, Alaska'da restoranlara ve perakendecilere uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.



Alaska'nın bazı bölgeleri ise katı kurallara sadık kalmayı tercih etti.