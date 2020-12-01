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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 11:57 | 

Berberler ve kuaförler kapandı mı? İşte, berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatleri

Berberler ve kuaförler için yeni detaylar araştırılmaya devam ediliyor. 1 Aralık 2020 gece yarısı itibariyle yayımlanan genelge içerisinde berberler ve kuaförler için herhangi bir bilgi yer alıp almadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Berberler ve kuaförler kapandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Berberler ve kuaförlerin kapalı olup olmadığı ve çalışma saatleri gündemde yer almaya devam ediyor. Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren yürürlüğe girdi ve şu an için başka bir karar alınmadı. İşte, son genelgeye göre berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri bilgisi

2KUAFÖR VE BERBERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
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KUAFÖR VE BERBERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

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