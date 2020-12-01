Berberler ve kuaförler kapandı mı? İşte, berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatleri

Berberler ve kuaförlerin kapalı olup olmadığı ve çalışma saatleri gündemde yer almaya devam ediyor. Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren yürürlüğe girdi ve şu an için başka bir karar alınmadı. İşte, son genelgeye göre berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri bilgisi