Berberler ve kuaförler kapanacak mı? Kabine toplantısı başladı!

BERBERLER VE KUAFÖRLER KAPANACAK MI? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Berberlerin ve kuaförlerin kapanacağı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Toplantının ardından yapılan güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.



Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları doğrultusunda Kovid-19 ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelge göre, yeme ­içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser, spor salonlarının 4 Kasım’dan itibaren saat 22.00'de kapanacağı açıklanmıştı.