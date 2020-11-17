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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 16:27 | 

Berberler ve kuaförler kapanacak mı? Kabine toplantısı başladı!

Berberlerin ve kuaförlerin kapanıp kapanmayacağı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Peki berberler ve kuaförler kapanacak mı? İşte konu ile ilgili detaylar

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Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre berberler ve kuaförlerin çalışmasına ara verilmişti. Artan vaka sayılarının ardından vatandaşlar yeniden yasakların gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları doğrultusunda Kovid-19 ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelge göre, kuaförlerin saat 22.00'de kapanacağı açıklanmıştı. Henüz tamamen bir yasağın geleceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

2BERBERLER VE KUAFÖRLER KAPANACAK MI
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BERBERLER VE KUAFÖRLER KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Berberlerin ve kuaförlerin kapanacağı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Toplantının ardından yapılan güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları doğrultusunda Kovid-19 ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelge göre, yeme ­içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser, spor salonlarının 4 Kasım’dan itibaren saat 22.00'de kapanacağı açıklanmıştı.

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