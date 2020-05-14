Berberler ve kuaförler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Berber ve kuaför randevu sistemi nasıl oluyor?
Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Uzun süre sonra kapılarını açan berber ve kuaförlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı sorgulanırken İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili genelge yayınlandı. 11 Mayıs'tan itibaren müşterilerini ağırlayan kuaförler ve berberler belirli şartlara tabi tutulacak. Tıraş olan kişi ve berberde ise maske bulunması şart olacak. Peki, berberler ve kuaförler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Randevu sistemi nasıl oluyor? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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11 Mayıs Pazartesi günü hizmete açılan berberler ve kuaförler, alınan kararlar doğrultusunda müşterileri kabul etmeye başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede berber ve kuaför çalışma saatleri bu yerlerin ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı konusunda sınırlama da yapıldı. Bu kapsamda berber ve kuaför çalışma saatleri sorgulanıyor. İşte, berber ve kuaförlerin çalışma saatleri...
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BERBER VE KUAÖFLER KAÇTA AÇLIP KAÇTA KAPANIYOR?
Bakanlıktan valiliklere gönderilen genelgede, 11 Mayıs itibarıyla berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda alınan kurallar bildirildi. Buna göre;berber ve kuaförler saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek.
Genelgede şu ifadeler kullanıldı;
11.05.2020 tarihi itibariyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri/faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca aşağıda kurallar belirlenmiştir.
1) Bu iş yerleri saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.
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ÇALIŞMA SİSTEMİ NASIL OLACAK?
Randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebilecek. İş yeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecek. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebilecek. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını iş yerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacak.
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Genelgede, iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför ve benzeri iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan 24 ile giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren iş yeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verileceği belirtildi. Ayrıca, bu iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanlar, 81 ilde uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasından, iş yerlerine illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın muaf sayılacak.
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Söz konusu kurallara uymayan kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.