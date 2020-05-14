Gündem Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 21:16 , 14 Mayıs 2020 - 01:31

Berberler ve kuaförler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Berber ve kuaför randevu sistemi nasıl oluyor?

Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Uzun süre sonra kapılarını açan berber ve kuaförlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı sorgulanırken İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili genelge yayınlandı. 11 Mayıs'tan itibaren müşterilerini ağırlayan kuaförler ve berberler belirli şartlara tabi tutulacak. Tıraş olan kişi ve berberde ise maske bulunması şart olacak. Peki, berberler ve kuaförler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Randevu sistemi nasıl oluyor? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...