Berberler ve kuaförler açık mı? İşte, kuaför ve berberlerin çalışma saatleri

Kuaförler ve berberler açık mı sorusu Koronavirüs tedbirleri genelgesi sonrasında merakla araştırılan konular arasında yer bulmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından çalışma saatleri belirlenen kuaförler ve berberler için detaylar belli oldu. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler