Berberler ve kuaförler açık mı? İşte, kuaför ve berberlerin çalışma saatleri
Berberler ve kuaförler açık olup olmadığı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs genelgesi dolayısıyla çalışma saatleri düzenlenen işletmelerden birisi olan berberler ve kuaförler, buna göre belirli saat aralıklarında müşteri kabul edebilecek. İşte, berberler ve kuaförler için çalışma saatleri bilgileri
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Kuaförler ve berberler açık mı sorusu Koronavirüs tedbirleri genelgesi sonrasında merakla araştırılan konular arasında yer bulmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından çalışma saatleri belirlenen kuaförler ve berberler için detaylar belli oldu. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.