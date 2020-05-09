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Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 12:34,

Berberler ne zaman açılacak, randevu sistemi nasıl olacak? Tedbirler nasıl alınacak?

Kişisel bakım için önem arz eden berberler ve kuaförler için merakla beklenen açılış tarihi belli oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılan kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusu, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Uzun bir süredir internet üzerinden kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arayan ve konuyla ilgili gelişmeleri takip eden vatandaşlar için yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından müşterilerine hizmet verebilmek için hummalı hazırlık yapıyor. Peki, son gelişmelere göre kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?

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İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" dedi.

Erkeklerde saç ve sakal traşı, kadınlarda ise saç kesimi ve bakımı gibi işlemlerin yapıldığı berberler ve kuaförler, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Günlük olarak berberler ne zaman açılacak sorusu ile konuya yanıt arayan vatandaşlar, yetkili mercilerden konuyla ilgili herhangi bir yorum gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte, o konuda son gelişmeler

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle kapalı iş yerlerinden öncelikle açılabilecek olanların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini bildirdi.

Palandöken yazılı açıklamasında, Kovid-19'un yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkarın doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini belirtti.

İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini aktaran Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılmasını istedik." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklanmıştı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından müşterilerine yeniden hizmet vermek için hazırlık yapıyor.

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Fiziksel temasın çok olması nedeniyle 21 Mart'ta faaliyetlerinin durdurulması üzerine kepenk kapatan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, faaliyete başlayacakları 11 Mayıs'ı iple çekiyor.

Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de bir bayan kuaförü işletmecisi olduğunu, meslektaşlarının yaklaşık 2 aydır çalışmadığını anımsattı.

"İş yerlerinin tekrar açılamaya karar verilmesiyle meslek teşkilatında büyük bir heyecanla başlayan hazırlıklar devam ediyor." diyen Değirmenci, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında açılış hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Randevusuz müşterinin alınmayacağını ifade eden Değirmenci, "Maskesiz, eldivensiz çalışılmayacak. Yiyecek ve içecek ikramı olmayacak. Bir koltuk dolu, biri boş şeklinde çalışılacak. Bekleme salonunda müşteriler bekletilmeyecek." dedi.

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Hijyene çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Değirmenci, meslektaşlarının bu konuda daha hassas davranması gerektiğini vurguladı.

Değirmenci, şöyle devam etti:

"Her müşteriden sonra hizmet verdiğimiz bölgeyi ve kullanacağımız malzemeleri dezenfekte ederek sonraki müşteriyi alacağız. Müşteriler, kuaför, berber ve güzellik salonlarına gittikleri zaman kendi havlu, tarak, fırçalarını götürebilir. Böylelikle müşterinin kafasında da iyi dezenfekte konusunda soru işareti kalmaz."

Değirmenci, randevu almak için müşterilerin yoğun talep gösterdiğini sözlerine ekledi.

Hazırlık sürecinde Büyükşehir Belediyesi tarafından maske, siperlik ve dezenfektan verildiğini, iş yerlerinin dezenfekte edildiğini belirten Değirmenci, bu hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etti.

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Erkek kuaförü işleten Berat Polatoğlu da uzun aradan sonra belli koşulların sağlaması çerçevesinde tekrar hizmet vereceklerini, müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermek için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

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Polatoğlu, "Her koltuğun arasına boşluk ve branda astık. Tek kullanımlık malzemeler hazırladık. Ayrıca müşterimiz de isterse kendi malzemelerini getirebilirler. Randevuları almaya başladık. Şimdiye kadar 167 kişiye yakın randevu verdik. Heyecanla 11 Mayıs'ı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güzellik merkezi işletmecisi Semra Özkaya da yeni süreç için hazırlıklarını tamamladıklarını, iş yerinin dezenfekte edildiğini, bütün ürünleri kişiye özel kullanacaklarını bildirdi.

Randevu için yoğun bir talep olduğunu belirten Özkaya, "İnsanların kişisel bakımları çok aksadı. Çok ciddi bir talep var ama sağlık kuralları çerçevesinde hizmet vereceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 200 kişinin randevusunu oluşturduk. Yaklaşık 20 güne kadar randevu ayarlayabiliyoruz." diye konuştu.

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