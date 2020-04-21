Gündem Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 13:35 , 21 Nisan 2020 - 13:37

Berberler ne zaman açılacak? Kuaför salonları ne zaman çalışacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförlerin yeniden ne zaman çalışmaya başlayacakları merak konusu oldu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından alınan önlemler kapsamında, yakın temasın yoğun olduğu berber, kuaför ve güzellik salonları geçici olarak kapatılmıştı. Peki, berberler ne zaman açılacak? Kuaför salonları ne zaman çalışacak?