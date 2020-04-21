Berberler ne zaman açılacak? Kuaför salonları ne zaman çalışacak?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförlerin yeniden ne zaman çalışmaya başlayacakları merak konusu oldu. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından alınan önlemler kapsamında, yakın temasın yoğun olduğu berber, kuaför ve güzellik salonları geçici olarak kapatılmıştı. Peki, berberler ne zaman açılacak? Kuaför salonları ne zaman çalışacak?
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İçişleri Bakanlığı’nın 21 Mart’ta, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri korona virüsü salgını önlemleri kapsamında geçici olarak durdurulmuştu. Tam bir aydır kapalı olan bu işletmelerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği merak konusu oldu. İşte, 'Berberler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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GENELGENİN İÇERİĞİ
İçişleri Bakanlığı, koronanirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir almaya devam ediyor. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonunda 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge daha gönderdi.
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Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, güzellik salonu-merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak. Söz konusu iş yerlerinin, koronavirüs salgınının yayılımını artırmada risk teşkil ettiğine işaret edildi.
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Bakanlık, tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması-uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
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NE ZAMAN AÇILACAK?
Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.