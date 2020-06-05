Berberler ne zaman açılacak? Berber ve kuaförler saat kaçta açılıyor?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları mayıs ayından bu yana tekrar hizmet vermeye devam ediyor. Gereken hijyen şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla açılan berberlerin, sabah saat kaçta müşteri almaya başladığı merak ediliyor. Peki, berberler ne zaman açılacak? Berber ve kuaförler saat kaçta açılıyor?
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1
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Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler hizmete devam ediyor. Bu işletmelerden hizmet almak isteyen vatandaşlar da berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini sorguluyor. İşte, 'Berberler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
2
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Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.
3
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Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak.
4
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Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında tek kullanımlık havlu, önlük kullanılacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük) sağlanacak. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacak. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecek.
5
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ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı, 6 Mayıs 2020'de valiliklere bir genelge göndererek, berber, kuaförler ve güzellik salonlarının çalışma esaslarını belirledi. Genelgeye göre, berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatlerinde çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verecekler. İş yerinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek.