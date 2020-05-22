Berberler arefe günü açık olacak mı? Berberler saat kaça kadar açık?
Ramazan Bayramı öncesi berberlerin çalışma saatleri çok sayıda vatandaşın gündemine geldi. Korona virüsü dolayısıyla, berberlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Bu kapsamda, berberlerin arefe günü çalışıp çalışmayacağı sorgulanıyor. Peki, Berberler arefe günü açık olacak mı? Berberler saat kaça kadar açık? İşte, berberlerin çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Bayram öncesinde çalışma saatlerinde değişiklik olan berberler ve kuaförlerin bu akşam saat kaça kadar açık olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram öncesinde özellikle erkeklerde gelenek halinde olan 'bayram traşı' için berberlere gitmek isteyenler berberlerin saat kaça kadar açık olacağını internette araştırıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuaför ve berberlerin çalışma saatlerini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Peki, kuaför ve berberler bu akşam (22 Mayıs) saat kaça kadar açık?
Bayram öncesinde İstanbul ve Ankara'da berber, güzellik salonu, kuaför gibi işletmelerin çalışma saatlerine düzenleme geldi. Berberler kaça kadar açık olacak? Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri...
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya'nın açılamasında berber ve kuaförlerin Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.
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İSTANBUL'DA BERBERLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işyerlerinin çalışma saatlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Yerlikaya'nın çalışma saatleriyle ilgili paylaşımında, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat:02.30'a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.
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Bakanlıktan valiliklere gönderilen genelgede, 11 Mayıs itibarıyla berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda alınan kurallar bildirilmişti. Buna göre; berber ve kuaförler saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyetlerini sokağa çıkma yasağının ardından aynı şekilde devam ettirebilecek.
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Ankara'da berber ve kuaförler kaça kadar açık olacak?
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırlarından kara ve hava yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışların, 15 günlük süreyle 19 Mayıs saat 24.00'ten 3 Haziran saat 24.00'e kadar geçici olarak durdurulacağı belirtildi.
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Açıklamada Ramazan Bayramı öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluğun fazla olacağı değerlendirilerek, 09.00-21.00 olan çalışma saatlerinin 20, 21 ve 22 Mayıs'ta 09.00-24.00 olarak belirlendiği kaydedildi.
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Alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri ve diğer mevzuatın öngördüğü yasal işlemlerin yapılacağı kaydedildi.
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Diğer illerde berberler ve kuaförler açık olacak mı?
İstanbul Valisi'nin yaptığı açıklama sonrası diğer illerdeki kuaför ve berberlerin çalışma saatleri de merak edilir oldu. Diğer iller için bir açıklama yapılmazken, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre diğer illerdeki berberler 22 Mayıs Cuma gününe kadar 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. Arefe günü ve bayram boyunca tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağı için kuaförler ve berberler arefe günü açık olmayacak.