Berberler arefe günü açık olacak mı? Berberler saat kaça kadar açık?

Bayram öncesinde çalışma saatlerinde değişiklik olan berberler ve kuaförlerin bu akşam saat kaça kadar açık olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram öncesinde özellikle erkeklerde gelenek halinde olan 'bayram traşı' için berberlere gitmek isteyenler berberlerin saat kaça kadar açık olacağını internette araştırıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuaför ve berberlerin çalışma saatlerini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Peki, kuaför ve berberler bu akşam (22 Mayıs) saat kaça kadar açık?



Bayram öncesinde İstanbul ve Ankara'da berber, güzellik salonu, kuaför gibi işletmelerin çalışma saatlerine düzenleme geldi. Berberler kaça kadar açık olacak? Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri...