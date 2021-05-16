Berber ve kuaförler ne zaman açılacak? Pazartesi berberler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesinde son durum

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması, kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması, özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi kararı alındı.



Kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilmeleri, diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB’in açıklamasına uygun hareket edilmesi kararı alındı.



Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.



17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir:- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,- Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar.



