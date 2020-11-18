Berber ve kuaförler kapatılacak mı? Çalışma saatleri belli oldu! İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge
Kabine toplantısının ardından alınan koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan berber ve kuaförlerin yeni çalışma sistemini açıkladı. Alınan karara göre berber ve kuaförlerin çalışma süreleri saat 10 ve akşam 20 olarak güncellendi. Diğer yandan Erdoğan, "Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak." dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede de çalışma saatlerinin detayları belli oldu. İşte, berber ve kuaförlerle ilgili alınan yeni kararlar.
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1
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Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre berberler ve kuaförlerin çalışmasına ara verilmişti. Artan vaka sayılarının ardından berber ve kuaförlerin durumu yeniden değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. İşte, ayrıntılar.
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Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Buna göre, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
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GENELGE YAYINLANDI
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.
Genelgeye göre,Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek.