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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 16:56 | 

Berber ve kuaförler kapatılacak mı? Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri

Berber ve kuaförlere yasak gelecek mi sorusu vatandaşların cevap aradığı sorular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgının ülkemizde yükselişe geçtiği Mart ayında koronavirüs tedbirleri çerçevesinde geçici süre Berber ve kuaförler kapatılmıştı. Tekrar günlük vaka sayılarındaki artışın ardından Berber ve kuaförler kapatılacak mı sorusu gündeme geldi.. Peki Berber ve kuaförler şuanda hangi saatler içinde hizmet verebiliyor? İşte detaylar

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Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

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Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren yürürlüğe girdi ve şuan için başka bir karar alınmadı. Gözler bu akşam verilecek koronavirüs tedbirlerine çevrildi. Berber ve kuaförler için ek tedbirler alınırsa detaylar haberimizde olacak..

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