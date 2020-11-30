Berber ve kuaförler kapatılacak mı? Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri

Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren yürürlüğe girdi ve şuan için başka bir karar alınmadı. Gözler bu akşam verilecek koronavirüs tedbirlerine çevrildi. Berber ve kuaförler için ek tedbirler alınırsa detaylar haberimizde olacak..