Berat Kandili'nde oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? İşte Diyanet bilgisi ile kandil orucuna niyet etmenin önemi
Berat Kandili'nde oruç tutmak isteyen Müslümanlar, Diyanet bilgisine odaklandı. Af ve mağfiret gecesi olarak tasfir edilen Berat gecesinde namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağı Diyanet kaynaklarında yer alıyor. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz" şeklinde buyurduğu, bereketli ve feyizli üç ayların içinde bulunan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü ifa edilecek. Peki, Berat Kandili'nde oruca nasıl niyet edilir? İşte, Berat Kandili'nde oruca niyet etmenin önemi ve oruca niyet etme ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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İslam aleminin heyecanla beklediği Berat Kandili ile beraber ibadetlerini idrak edecek olanlar kandilde oruç tutarken niyet etme konusunda dikkat edileceklere odaklandı. Şabanın on beşinci gecesi olan Berat Kandili'nde oruç tutmak için sahur yapacak olan vatandaşların niyet etmesi gerekiyor. Diyanet bilgisine göre bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.
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KANDİLDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet kaynaklarında Berat Kandili'nde oruç tutmanın hükmü ile ilgili şu bilgi yer alıyor;
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.
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Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.
Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.