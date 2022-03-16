Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler nelerdir? İşte Berat Kandili gecesi çekilecek zikir ve tesbihleri

Berat Kandili zikir ve tesbihleri neler? sorusu Berat Kandili'nin gelmesiyle öne çıkan konulardan oldu. Rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzurun kalplere indiği ve ilahi rahmetin taştığı üç aylarda şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili'nde ibadetlerini gerçekleştirenler namazlardan sonra tesbih ve zikir çekerek bu mübarek geceyi dolu dolu geçirecekler. Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre tam bir ihlâsla çalışıp ihyasına gayret gösterebildiğimiz takdirde Berat Kandili ellibin senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece içinde bize kazandırabilir.
Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah’a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:
(Allah’ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)
Namazlardan sonra otuz üçer kere “Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu ekber” diyerek Allah’ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, “Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;
(Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.” (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24).
Şaban ayının ilk on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
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Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.
Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
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Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.
Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
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Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh,