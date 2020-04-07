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Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 16:01, /

Berat Kandili resimli mesajları ile sevdiklerinize kandil mesajı gönderin.. En güzel 2020 kandil mesajları

Bugün Berat Kandili, Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. Berat Kandili, 25 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Müslüman alemi için önemi son derece büyük olan bu anlamlı gecede vatandaşlar bir birlerine kandil mesajları atarak bu özel gecede sevdiklerini unutmadıklarını gösteriyorlar. İşte en güzel Berat Kandili mesajları ve Berat Gecesi'nin anlam ve önemi

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Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Berat Kandili'ni evlerde ibadet ve dua ederek idrak edecek.

Ayrıca TRT 1'de "Kandil Özel" özel programı yayınlanacak.

2BERAT NE DEMEK

BERAT NE DEMEK?

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.

BERAT GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Berat Gecesinin fazileti ile ilgili olarak şu hadisler rivayet edilmektedir:

1- Hz. Âişe (ra) den ,Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu gece ile ilgili şöyle buyurmuştur:

“Cebrail as bana gelip şöyle dedi:"Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gece cehennemden Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den azat eder. Ancak bu gecede Allah şu kimselere rahmet nazarıyla bakmaz. Kendisine şirk koşanların, müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " Beyhaki,et-Tergîb ve't-Terhib, II 471, V.162 ). (Tirmizi, Savm,39; İbn Mace. İkame,191).

2- Yine Hz. Aişe (ra) validemiz anlatıyor:

“Resulüllah (sav) geceleyin kalkıp namaza durdu. Secdeyi o kadar çok uzattı ki, ruhunu teslim ettiğini zannettim. Onu böyle hareketsiz görünce kalkıp baş parmağını hareket ettirdim, hareket edince yerime geri döndüm ve secdesinde şöyle dua ettiğini işittim: "Azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınır, senden yine sana sığınır (iltica ederim). Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen kendini senâ ettiğin gibi yücesin." .( Müslim.Salat. 2229). Başını secdeden kaldırıp namazdan ayrılınca:

-Ey Aişe (Hümeyra) ! Resulullah (sav) in senin hakkını yerine getirmediğini mi zannettin? Buyurdu. Ben:

-Hayır, vallahi Ya Resulellah ! Secdeyi uzatmandan dolayı ruhunun kabzedildiğini zannettim” dedim. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

-Bu gece hangi gecedir biliyor musun?. Ben:

-Allah ve Resulü daha iyi bilir” deyince, Peygamber (sav):

-Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir. Allah (cc), Şaban’ ın on beşinci gecesinde kullarının haline muttali olur, bağışlanma dileyenleri bağışlar, yardım dileyenlere yardım eder, kin tutan kimseleri bu hallerinden vazgeçene kadar, mağfiretinden mahrum bırakır.” (Beyhaki, et-Tergîb ve't-Terhib, II,472.473)

3- Hz. Ali (ra) dan, Peygamber (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etti.

"Şaban ayının yarısı on beşinci gecesi olunca , o geceyi ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü Cenâb-ı Allah’ın rahmeti o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve şöyle nida eder: “Bağışlanmak, af dileyen yok mu? onu affedeyim, günahlarını bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? ona rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? ona şifâ vereyim. Bir derde mübtela olan yok mu? Derdine deva vereyim”. Bu hal güneş doğuncaya kadar devam eder.” İbni Mace.İkame.191. et-Tergîb ve't-Terhib, II,473)

4- "Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. " (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

5- “Şu beş gecede yapılan dualar kabul edilir, geri çevrilmez. Regaip Gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi” (İbn-i Asâkir; Muhtar’ul- Ehadis. H.568)

6- Zeyd oğlu Üsame (ra) dan: “ Ya Resulellah! Sizin Şaban ayında tuttuğunuz oruç kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmüyorum” dediğimde şöyle buyurdular:

“-Bu ay, Recep ile Ramazan arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, Alemlerin Rabbine yükseltilir. Bu nedenle ben de amelimin oruçlu iken Allah’a yükseltilmesini istiyorum”.( Nesai.Savm.70. et-Tergîb ve't-Terhib, II, 467)

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Berat Gecesi Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Berat Gecesi mesajında Kovid-19 salgınına karşı tüm insanlık için dua çağrısında bulunarak, “Yetkili mercilerin açıkladığı tüm tedbirlere uyalım. Tez zamanda bu sıkıntıdan kurtulmak için beraberce ümit, azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edelim” dedi

Değerli Kardeşlerim,

Bu gece Rabbimizin engin rahmetiyle mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı özel zamanlardan birisi olan Berat Gecesi’ni idrak ve ihya edeceğiz inşallah.

Biz müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir; Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle ve kulluk şuuruyla değerlendirilmesi gerekir. Bununla beraber mübarek gün ve geceler; Rabbimizin, ibadetlerimizi kat kat mükâfatlandırmak, dua ve isteklerimizi kabul etmek, bağışlanmamıza imkân tanımak üzere bizlere ikram ettiği özel zamanlardır.
Bu mübarek gece ile ilgili olarak Peygamber efendimiz; “Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim! Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim der” buyurmuştur.

Dolayısıyla bu gece yaratılış gayemizi, kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlûkata karşı sorumluluklarımızı gözden geçirmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli bir vesiledir.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in; “De ki: ‘Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir’ ” ayetinin ifade ettiği mağfirete mazhar olma fırsatıdır.

Öyleyse gafletle geçen yıllarımızın affı ve günahlarla kirlenen kalplerimizin arınması için bu geceyi büyük bir tefekkür ve kapsamlı bir muhasebeye vesile kılalım.

Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle af dileyelim.

Bu gecede, iyilik, huzur, güven ve merhametin hâkim olduğu bir dünyanın inşası, bütün insanlığın manevi diriliş ve ahlaki yükselişi için Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyenin rehberliğinde çalışma sorumluluğumuzu gözden geçirelim.

Özellikle tüm yeryüzünü etkileyen bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bu günlerde, kendimiz, milletimiz ve tüm insanlık için içten ve samimi yakarışlarla Rabbimize dua ve niyazda bulunalım. Yetkili mercilerin açıkladığı bütün tedbirlere uyalım. Tez zamanda bu sıkıntıdan kurtulmak için beraberce ümit, azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edelim.

Mübarek gecelerde büyük bir coşku ile ibadet, dua ve niyazlarımızla dolup taşan camilerimiz şimdi mahzun. Bizler bu süreçte evlerimizi mescitlere dönüştürelim, müminin miracı olan namazlarımızı daha bir huşu içerisinde kılalım. Geçmişte kılamadığımız namazlarımızı kaza edelim ve nafile namaz kılalım. Gönüllere şifa ve rahmet olarak indirilen Kur’an-ı Kerim’i bol bol okuyalım ve onun insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarıcı ilkelerini anlamaya çalışalım, emirlerini tereddütsüz bir şekilde yerine getireceğimize, yasakladığı, haram kıldığı şeylerden titizlikle uzak duracağımıza yeniden söz verelim. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutalım. Bedenlerimizle birlikte ruhlarımızı da tertemiz hale getirmeye çalışalım. İnsanlığın bu imtihandan kısa sürede ve başarıyla çıkması için dualarımızla Rabbimize yakaralım.

Bu akşam yatsı namazından sonra TRT 1 ve Diyanet tv’de yayınlayacağımız Kur’an ve mevlid programı sonunda, büyük fedakarlıklarla canlarını tehlikeye atarak gece gündüz çırpınan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bu mücadelenin içerisinde yer alan bütün kardeşlerimiz ve tüm insanlığın selameti için yapacağımız duaya televizyon ekranlarımızın başında hep birlikte amin diyelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam âleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyor; bu gecenin dünyada her türlü musibetten ve ahirette her türlü azaptan kurtuluşa, yeryüzünün sekinetine, bütün insanlığın huzur ve iyiliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

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Mübarek Berat Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu güzel günün başta ülkemiz olmak üzere bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum

Bu gece Yüce Allah’tan dileme, talepte bulunma, bağışlanma ve kurtuluşa ermek için çok büyük bir fırsat. Bu geceyi güzel geçirebilmek dileğiyle, Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, ülkemizin, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum

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11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Rabbim cümlemizi, beraatini alanlardan eylesin inşallah. Hayalini kurduğunuz güzellikler sizi hayırlısı olup bulsun. Dualarınız kabul olsun, hem dünyanız hem ahiretimiz af ve afiyet içinde olsun.

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Büyük hayır ve iyiliklere ulaşmamız, şerlerin de uzak olması dileğiyle. Berat Gecemiz Mübarek olsun. 

Ne güzel duadır: “Allahım, Senin benden başka merhamet edeceğin kulun çok, ama benim Senden başka af dileyecek kapım yok...” Bu mübarek günde, Rabbimin kapısından çevirmediği kullarından olabilmek dileğiyle kandilimiz mübarek olsun...

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‘Bir insanın hayatta olabileceği en güzel yer bir duanın içinde yer almaktır’ demiş Şems En güzel en kalpten edilen dualar yolumuza ışık, kalbimize huzur olsun.

Mübarek Gecelere ulaşıldığında şöyle dua edin: Allahım! Sen affetmeyi seversin; beni affet!...

"Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.'' (Rad/28)

Ramazan’ın habercisi Berat Kandili'nin İslam alemine ve insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ederim. Kandiliniz ve cumanız mübarek olsun.

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Bize “Şah damarımızdan"
daha da yakınsın.
Derdimizi,
Hüznümüzü,
Kalbimizi
Bizden daha iyi anlarsın.
Bizlere güç ver bizleri kudretinden
esirgeme Yarabbi… Berat Kandili mübarek olsun.


Birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, ellerimizi semaya, gönüllerimizi birbirimize açtığımız bu mübarek gün ve gecelerin tüm insanlığa, ülkemize bereket, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum.

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