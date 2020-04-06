Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili'nde neler yapılır, ibadetler neler?
Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili yarın idrak edilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Berat Kandili'nde evlerinde ibadet ve dua edecek.Mübarek Berat Kandili'nin yaklaşması ile beraber milyonlarca Müslüman, kandil gecesi yapılacakları araştırmaya başladı. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili'nde neler yapılır, ibadetler neler?
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2020 Berat Kandili'ne kısa bir süre kala en çok araştırılan ve konuşulan konulardan biri de oruç zamanı ve ibadetler oldu. Mübarek kandil gününde ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 'kandilde neler yapılır, kandil ibadetleri neler gibi sorulara yanıt arıyor?'. Peki, Berat kandili orucu ne zaman tutulur? İşte, Berat Kandili ile ilgili merak edilenler...
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BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;
“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yokmu şunu isteyen, yokmu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.
Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.
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BERAT KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?
“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yokmu şunu isteyen, yokmu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor. İşte isteyeceklerimizi Rabbimizden bu gece isteyelim. Bu geceyi uyanık bir gönülle geçirelim. Günümüzü değerlendirerek, geçmişimizi sorgulayalım ve geleceğimizi planlamak için Berat gecesini fırsat bilelim.