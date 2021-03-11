Berat Kandili ne zaman? İşte 2021 kandil günleri

Berat Kandili için geri sayım başladı. Berat Kandili’nin ne zaman başlayacağı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Ramazanın müjdecisi kabul edilen yılın üçüncü kandili mart ayı içerisinde idrak edilecek. İşte Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gece olan Berat Kandili tarihi
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Berat Kandili 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar yılın ikinci kandilini 10 Mart’ta idrak ettiler. Şimdi sıra Berat Kandili’ne geldi. Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Yılın üçüncü kandili yine mart ayı içerisinde idrak edilecek.
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BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.
27 Mart: Berat Kandili
17 Ekim: Mevlid Kandili
BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
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Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.
Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır