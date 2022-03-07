Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Berat Kandili'nin önemi nedir? İşte 2022 kandil günleri

Berat Kandili ne zaman, sorusu mart ayının ilk günlerinde öne çıkan konulardan oldu. Şaban ayının 15'inci gecesi, idrak edilen kandil gecesi onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif müjdeliyor. İslam camiası tarafından ellerin semaya açılıp yüce Yaradan'dan afların dileneceği Berat Kandili'nde çeşitli ibadetler ihya edilecek. Berat Kandili miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor.
2022 Diyanet dii günler takvimine göre şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamı idrak edilecek.
Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.
Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.
Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ