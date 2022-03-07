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Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Berat Kandili'nin önemi nedir? İşte 2022 kandil günleri

#Berat Kandili#Diyanet#2022 Dini Günler

Berat Kandili'nin tarihi, ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların gündeminde yer alıyor. İslam dünyası tarafından manevi heyecanla beklenen, şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat Kandili'nde namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Yüce Allah'ın affına sığınmak isteyenlerin ibadetlerini ihya edeceği Berat Kandili gecesi, Kameri aya göre Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece gerçekleşecek. Şaban ayının yarı gecesi olan Berat Kandili, 2022 Diyanet takvimine göre mart ayında ihya edilecek. Peki, yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2022 Berat Kandili tarihi ve önemi hakkında bilgiler.

1/5Berat Kandili ne zaman idrak edilecek Berat Kandilinin önemi nedir İşte 2022 kandil günleri

Berat Kandili ne zaman, sorusu mart ayının ilk günlerinde öne çıkan konulardan oldu. Şaban ayının 15'inci gecesi, idrak edilen kandil gecesi onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif müjdeliyor. İslam camiası tarafından ellerin semaya açılıp yüce Yaradan'dan afların dileneceği Berat Kandili'nde çeşitli ibadetler ihya edilecek. Berat Kandili miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor.

2/5BERAT KANDİLİ NE ZAMAN

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 Diyanet dii günler takvimine göre şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamı idrak edilecek.

3/5BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

4/5Berat Kandili ne zaman idrak edilecek Berat Kandilinin önemi nedir İşte 2022 kandil günleri

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

5/5KANDİL GÜNLERİ 2022

KANDİL GÜNLERİ 2022

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

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#Berat Kandili#Diyanet#2022 Dini Günler