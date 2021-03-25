Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2021 Berat Gecesi tarihi

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi idrak edildi. Şimdi ise üç aylar içinde idrak edilecek son kandil olan Berat Kandili'nin 2021 tarihi merak konusu oldu. İşte, 2021 Berat Kandili tarihi...



Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.



Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:



"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."



