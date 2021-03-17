Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek 2021? Diyanet Kandil günlerini açıkladı!
Berat Kandili tarihi, İslam alemi tarafından manevi heyecanla bekleniyor. Merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat gecesinde Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarına mahzar olmak isteyenler dua ve namaz ibadetlerini idrak edecekler. Hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat Kandili'nde Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendi. Diyanet 2021 dini günler takvimine göre Berat Kandili mart ayında gerçekleşecek. İşte, merak edilen Berat Kandili ne zaman? sorusunun yanıtıyla ilgili bilgiler...
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2021 Berat Kandili'nin ne zaman olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mübarek üç aylarda idrak edilen Berat Kandili Kameri aya göre Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece, dua, namaz ve ibadetler ile ifa edilecek. Takvime göre Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Berat gecesini idrak ettiğimiz günde hepimizin Yüce Allah’ın Kur’an’da kendisinden ümit kesmememizi isteyen ve bizleri affedeceğini müjdeleyen mesajına kulak vermeli ve kendimize çekidüzen vermemiz gerektiği Diyanet kaynaklarında yer alıyor.
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BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.
27 Mart: Berat Kandili
17 Ekim: Mevlid Kandili
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BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir.
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Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.
Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.
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Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.