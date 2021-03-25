Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili nedir? İşte 2021 kandil günleri
Berat Kandili için heyecan giderek artıyor. Müslümanlar her yıl kandil günlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yılın ilk kandili şubat ayında idrak edildi. Miraç Kandili’nin ardından sıra Berat Kandili’ne geldi. Diyanet tarafından yapılan açıklamada kandilin ne zaman idrak edileceği açıklandı. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi gün? İşte 2021 Berat Kandili tarihi ve hakkında bilgiler
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Berat Kandili’nin ne zaman idrak edileceği ile ilgili araştırmalar hızlandı. Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat aynı zamanda yılın üçüncü kandilinin de ismidir. Berat Kandili 2021 yılında mart ayı içerisinde idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in Berat Kandili'ne ilişkin, ‘Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun.’ buyurmuştur. İşte Berat Kandili ile ilgili merak edilenler
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BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.
27 Mart: Berat Kandili
17 Ekim: Mevlid Kandili
BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
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BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ
Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.
Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.
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Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."