Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Berat Kandili tarihi
Berat Kandili 2021 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. Müslümanlar Berat Kandili’nin ne zaman idrak edileceğini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime ile 2021 kandil günleri belli oldu. İşte ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’nin idrak edileceği tarih ve detaylar
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Berat Kandili her sene büyük bir coşku ile karşılanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın ilk kandili Regaip Kandili ve Miraç Kandili idrak edildi. Şimdi sıra yılın üçüncü kandiline geldi. Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Bu yıl Berat Kandili mart ayında idrak edilecek.
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BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.
27 Mart: Berat Kandili
17 Ekim: Mevlid Kandili
BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
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Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.
Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır