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Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 17 Mart Perşembe Berat Kandili mi? 2022 kandil günleri

#Berat Kandili #Berat Kandili Ne Zaman#Kandil Günleri

Berat Kandili için sayılı günler kaldı. Berat Kandili 2022 yılında mart ayında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler ve ayların yer aldığı takvime göre bu kandil yılın üçüncü kandili olacak. Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat gecesinde bolca ibadet edilecek, birlik ve beraberlik artacak. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 17 Mart Perşembe Berat Kandili mi? İşte 2022 kandil günleri

1/5Berat Kandili ne zaman, hangi gün 17 Mart Perşembe Berat Kandili mi 2022 kandil günleri

Berat Kandili’nin ne zaman, hangi gün olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime ile belli oldu. Berat Kandili kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelmektedir. Bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermek umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak Berat Gecesi denilmiştir. Beratın ilk şartı, kimlerden ve nelerden uzak duracağımızı; kimlere ve nelere yakın olacağımızı bilmektir.

2/5BERAT KANDİLİ NE ZAMAN

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart tarihine denk geliyor. Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

3/5BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

4/5Berat Kandili ne zaman, hangi gün 17 Mart Perşembe Berat Kandili mi 2022 kandil günleri

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

5/52022 KANDİL GÜNLERİ

2022 KANDİL GÜNLERİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

 

 

 

 

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